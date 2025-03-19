Safiye Soyman'dan estetik itirafı: Seda beni kobay olarak kullanıyor!

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Seda beni kobay olarak kullanıyor



Safiye Soyman, Seda Sayan ile birlikte sık sık estetik yaptıran ve bu paylaşımları ile gündeme gelmesi hakkında “Seda beni kullanıyor kobay olarak, önce ben yaptırıyorum. Sonra o da aynı yere gidiyor. En son gıdığımı aldırdım zaten, başka yüzümde bir şey yok ki” dedi.

Soyman, geçtiğimiz gün İngiltere’ye gitmek istediğini ve vizesinin bittiğini de açıkladı: “İngiltere’ye gidecektik. Havaalanına gittim, valizleri verdim. Pasaport kontrolüne gittim ve bir baktım ki vizem dolmuş. Gerisi geriye çıktık ve geldik.”

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ÜÇÜNCÜ ÇOCUK MÜJDESİ



Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, yeni bir bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Nazife Aksoy, “Asil bebeği hissetti. İnşallah yeni bir çocuğumuz olacak. 2. aydayız henüz. Mide sorunları oldu biraz ama güzel ilerliyor” dedi.

BABASI ADINA HATIRA ORMANI



Tuğba Özay, babası adına bir hatıra ormanı yaptığını söyledi: “Babacığım adına bir hatıra ormanı yaptık. Ağaçlar diktik, inşallah devam da edeceğiz. Bu oksijeni temiz kılmalıyız. Bunun için gereken neyse yapmak istiyorum.”

TORUNLAR MUHTEŞEM



Derya Tuna da iftar davetine katılan ünlü isimler arasındaydı. Oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli’nin çocukları hakkında konuşan Derya Tuna, “Torunlar muhteşem. Onlarla vakit geçirirken çok keyif alıyorum. Çok güzel ve özel bir gelecekleri olmasını diliyorum” dedi.