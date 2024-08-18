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Safiye Soyman oğlunun vefatından 20 gün sonra konser verdi! 'Harun hep sahnede olmamı isterdi'

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#Safiye Soyman#Harun Akaröz#Kayseri
Safiye Soyman oğlunun vefatından 20 gün sonra konser verdi Harun hep sahnede olmamı isterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:42

Uzun yıllar MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oğlunu toprağa veren Safiye Soyman, Harun Akaröz'ün vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü. Ünlü isim, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi" dedi.

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Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz'da hayatını kaybetti.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Soyman'ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlenmişti. Oğlunu gözyaşlarıyla toprağa veren Safiye Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" demişti.

Safiye Soyman oğlunun vefatından 20 gün sonra konser verdi Harun hep sahnede olmamı isterdi

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü.

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Ünlü isim, paylaşımına "Kayseri'den size sevgiler... Benim canlarım sizlere her zaman samimi ve duygularımla... Bu işlere daha önce 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor hangi meslekte olursa olsun" notunu düştü.

Safiye Soyman oğlunun vefatından 20 gün sonra konser verdi Harun hep sahnede olmamı isterdi

"OĞLUM ÇOK MUTLU OLURDU"

Kayseri'de sahneye çıkan Soyman, kuliste çektiği videoda ise şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı izlemekten. Hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Ben sizlere mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor."

SEDA SAYAN'DAN DESTEK

Seda Sayan da yakın dostunun sahnelere dönmesine destek verdi. Soyman'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, "Canım. Dinleyicilerin sana çok iyi gelecek Safiye'm. Herkes seni çok seviyor" dedi.

 

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#Safiye Soyman#Harun Akaröz#Kayseri

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