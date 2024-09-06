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Safiye Soyman oğlu için köyde mevlit okuttu

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#Safiye Soyman#Harun Akaröz#Burdur
Safiye Soyman oğlu için köyde mevlit okuttu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:42

SAFİYE Soyman, uzun yıllar MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ve 27 Temmuz’da hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz’ün vefatından 40 gün sonra mevlit okuttu.

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Soyman, Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy’de kızı Ümran Akaröz’le birlikte hem Kuran okuttu hem de yemek dağıttı.

Safiye Soyman oğlu için köyde mevlit okuttu


Sanatçı, “Yeşilbaşköy, oğlumun vefat ettiği köy. Burayı çok seviyordu. Yılın 6 ayı burada, 6 ayı da Bodrum’da yaşıyordu. Mevlidini burada yapalım dedik. Allah razı olsun, köy halkı da bizi yalnız bırakmadı. Oğlumun mekânı cennet olsun. Çok genç yaşta vefat etti. Onun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş oğlum. Allah razı olsun herkesten” diye konuştu.

Safiye Soyman oğlu için köyde mevlit okuttu

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#Safiye Soyman#Harun Akaröz#Burdur

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