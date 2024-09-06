Safiye Soyman oğlu için köyde mevlit okuttu

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Soyman, Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy’de kızı Ümran Akaröz’le birlikte hem Kuran okuttu hem de yemek dağıttı.

Sanatçı, “Yeşilbaşköy, oğlumun vefat ettiği köy. Burayı çok seviyordu. Yılın 6 ayı burada, 6 ayı da Bodrum’da yaşıyordu. Mevlidini burada yapalım dedik. Allah razı olsun, köy halkı da bizi yalnız bırakmadı. Oğlumun mekânı cennet olsun. Çok genç yaşta vefat etti. Onun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş oğlum. Allah razı olsun herkesten” diye konuştu.