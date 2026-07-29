Safiye Soyman: Bu acı sönmüyor

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Multiple skleroz (MS) nedeniyle hayatını kaybeden Akaröz için Gündoğan Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Safiye Soyman, Faik Öztürk ile çok sayıda yakını katıldı.

Gözyaşlarına hâkim olamayan Safiye Soyman, “2’nci sene ne çabuk oldu. Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acı sönmüyor; evlat başka bir şey. Yaz, kış sürekli mezarına geliyorum. Hiç yalnız bırakmıyoruz. Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı. İçim ağlar” dedi.

Röportajın sonunda oğlunun mezarı başında kendisine eşlik eden kediden de bahseden Safiye Soyman, “Bu kedi, Harun öldüğünden beri burada. Harun’un ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum” dedi.