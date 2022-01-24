Şafak Sezer yaşadığı kötü tecrübeyi anlattı: Saç çıktı ama vücut gitti!

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer, 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda Sezer'in gençlik yıllarının yer aldığı görüntüler yayınlandı.

Eski görüntüler Şafak Sezer'i duygulandırdı. Yıllar içindeki değişimine değinen Sezer, 'O saçlar geri gelecek. Serkan diye bir arkadaşım var plan yapıyoruz. Kabak kabak nereye kadar! Ektirmeyi düşünüyorum, Vizontele'den beri yok o saç! Acaba ilaçlardan mı, yaşla mı alakalı bilmiyorum. Bütün erkeklerin sorunu...' ifadelerini kullandı.

2016 yılında bir saç kremi için gönüllü olan Sezer yaşadığı kötü tecrübeyi de paylaştı: "Bana sünnet derisinin altında bir hücre yaşıyor onu sürdüler, sonra hastanelik oldum. Beynime kan geldi! Önlerden biraz saç çıktı ama sonra vücut gitti! 'Neredeyim' ben oldum. Beyne çok kan gelmesi iyi olmadı. Yan etki yaptı, kafayı çok çalıştırmaya başladı.' şeklinde konuştu.