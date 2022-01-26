Şafak Sezer: Son çare o videoydu

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TEM Otoyolu’nda 6 saattir mahsur kaldıklarını ifade eden oyuncu, yaşadığı olayın ardından Hürriyet’e konuştu:

“Taksim’den Hadımköy’e yola çıktım ama İstoç’un orada kaldım. 21 saat yolda kaldık. Sabah 10’da Bahçeşehir’deki baldıza gelebildim. Bir sürü ilaçlarım vardı, Bahçeşehir’de bir eczane buldum aldım. Hadımköy’e giremedik. Beni ne rahatsız etti derseniz, hamile bir kadın vardı. Çok bağırdı. Psikolojisi bozulmuştu galiba. Bu durumun üzerine çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldum. Ben mizah çıksın, insanların psikolojisi düzelsin diye bir şeyler yaptım.”

"6 SAATTİR HİÇBİR ŞEY KIMILDAMIYOR"

Sezer sosyal medya hesabından "Biliyoruz her yer böyle ama lütfen yardım" başlığıyla paylaştığı videoda "İSTOÇ kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var, bir sürü bekleyen var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var, rahatsızlar var" ifadelerini kullandı.