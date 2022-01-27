Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?

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Benan Kocadereli, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eski eşidir. Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var.

Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.