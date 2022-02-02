Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Burak Elmastan Gedson açıklaması Transferleri de açıkladıBurak Elmas'tan Gedson açıklaması! Transferleri de açıkladı#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaştan açıklama geldi 5 yıllık imza... Kiralandığı takım ise...Son Dakika: Beşiktaş'tan açıklama geldi! 5 yıllık imza... Kiralandığı takım ise...#Beşiktaş
Son dakika: İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
CHP heyetinin Sedef Kabaşı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesinCHP heyetinin Sedef Kabaş'ı ziyareti... Çelik: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin#AK Parti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyorBakan Muş ihracat rakamlarını açıklıyor#Mehmet Muş
Kadıköyde model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuKadıköy'de model Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtu#Kadıköy
Ticaret Bakanlığı satıyor İşte piyasa değerinin altındaki otomobillerTicaret Bakanlığı satıyor! İşte piyasa değerinin altındaki otomobiller#İhale
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
4üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti Kübra Ecenin son görüntüsü ortaya çıktı4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı#Kübra Ece
Dünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldiDünya bu kareyi konuşuyor... Aylar sonra ilk görüntü geldi!#Kuzey Kore
Büyükçekmecedeki gizemli kazı tekrar başladı Olay yerine kimse alınmıyorBüyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı! Olay yerine kimse alınmıyor#İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ihale açıklamasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 'ihale' açıklaması#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Ve belgeler sızdı İşte ABD ve NATOnun Rusyaya verdiği yanıtVe belgeler sızdı! İşte ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği yanıt#Ukrayna
CDC açıkladı Omicronun acil semptomu belli olduCDC açıkladı! Omicron'un 'acil' semptomu belli oldu#Omicron
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti?

#Şafak#Şafak Mahmutyazıcıoğlu Kimdir#Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nereli
Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ölüm haberinin arından gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile evliydi ve 2 çocuk babasıydı. Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan paylaşmıştı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Haberin Devamı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak#Şafak Mahmutyazıcıoğlu Kimdir#Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nereli

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci

BAKMADAN GEÇME!

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci