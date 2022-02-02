Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında vefat etti?

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Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile evliydi ve 2 çocuk babasıydı. Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan paylaşmıştı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler...

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.