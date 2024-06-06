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Sadri Alışık'a selam olsun

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#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#İstanbul Mustafa Kemal Merkezi#Turist Ömer
Sadri Alışıka selam olsun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:43

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, önceki akşam yapılan törenle 25’inci kez sahiplerini buldu. Gecede ödül alan birçok isim, sinemanın unutulmaz karakteri ‘Turist Ömer’in meşhur selamıyla Sadri Alışık’ı andı.

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Bu yıl 25’incisi düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, önceki akşam İstanbul Mustafa Kemal Merkezi’nde (MKM) yapılan törenle sahiplerine takdim edildi.

Sadri Alışıka selam olsun

Geceye iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstlendiği gece, Evrim Alasya’nın Tuluğ Tırpan’ın piyanosu eşliğinde söylediği “Farketmeden” şarkısıyla renklendi.

Hayatımın Oscar'ı

Sadri Alışıka selam olsun

Gecede Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü Kerem Alışık’ın elinden alan Serpil Tamur, “Çolpan İlhan benim için muhteşem bir insandı. Onun adına verilen ödülü onun diktiği kostümle alıyorum. Gözüm gibi bakıyorum bu kostüme. Hayatımın Oscar ödülüdür bu benim için” sözleriyle salondakileri duygulandırdı.

Ustalara ödül

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Yakın zamanda yaşamını yitiren Türker İnanoğlu adına ilk kez verilen Türker İnanoğlu Vefa Ödülü, İhsan Gedik ve Mehmet Uğur’a takdim edildi. İki sanatçıya ödüllerini Türker İnanoğlu’nun oyuncu oğlu İlker İnanoğlu verdi.

Sadri Alışıka selam olsun

Turist Ömer selamı

 “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filminin başrol oyuncuları İbrahim Arıcı, Melis Sevinç, Melisa Bostancıoğlu ve Mert Can Sevimli, törende Safa Önal Özel Ödülü’nü alırken seyircilere Turist Ömer selamıyla teşekkür etti.

Sadri Alışıka selam olsun

Sadri Alışıka selam olsun

Hazar Ergüçlü, “Gönül” filmindeki performansıyla ‘sinema komedi ya da kara komedi dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu’ ödülünü aldı.
Sadri Alışıka selam olsun

‘Sinemada yılın en başarılı erkek oyuncusu’ ödülü, “Kör Noktada” filminin başrolü Ahmet Varlı’ya verildi.
Sadri Alışıka selam olsun

‘Tiyatro komedi, kara komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu’ seçilen Onur Berk Arslanoğlu, ödülünü alırken ‘Turist Ömer selamı’ verdi.
Sadri Alışıka selam olsun

Ayhan Işık Özel Ödülü, genç oyuncu Burak Dakak’a takdim edildi.
Sadri Alışıka selam olsun

Usta oyuncu Göksel Kortay’a ‘tiyatro onur ödülü’ verildi.
Sadri Alışıka selam olsun

‘Tiyatro komedi, kara komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu’ ödülü, “Yan Rol” oyunundaki performansıyla Merve Polat’ın oldu.
Sadri Alışıka selam olsun

Erkan Kolçak Köstendil, “Gönül” filmindeki oyunculuğuyla ‘sinema komedi dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.
Sadri Alışıka selam olsun

Berkay Ateş, “Uykusuz Bir Rüya, Salim” oyunundaki performansıyla ‘tiyatro dram dalında yılın en başarılı erkek oyuncusu’ seçildi.
Sadri Alışıka selam olsun

‘Sinema dalında yılın en başarılı kadın oyuncusu’ ödülü, “Suna” filmindeki rolüyle Nurcan Eren’in oldu.





 

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#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri#İstanbul Mustafa Kemal Merkezi#Turist Ömer

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