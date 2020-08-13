Sadık Bigat kimdir, kaç yaşındaydı? Hümeyra'nın oğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Tiyatro oyuncusu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, metin yazarlığı, senaristlik ve mekan işletmeciliği yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Sadık Bigat, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı. İşte, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında merak edilenler...

Sadık Bigat, annesi Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile evliliğinden dünyaya geldi. Organizasyon şirketi sahibi Serra Bigat’la evli olan Bigat’ın 3 yaşında Ömer adında bir oğlu var.

Metin yazarı Bigat, “Bir Erkek Bir Kadın”, “İntikam” ve “Keskin Bıçak” gibi dizilerin senaristleri arasında yer aldı. Aynı zamanda işletmecilik de yapan Bigat, bu alanda annesi Hümeyra’nın desteğini aldı.

Son olarak İkitelli’de bir restoran açan Bigat, işleri yolunda gitmeyince mekânı kapatmak zorunda kaldı. Bigat’ın 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu takla atan araçtan sağ çıkarak ölümden döndüğü de öğrenildi.