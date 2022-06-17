Sadece yemeğe çıkacağız

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Alina Boz ve Mithat Can Özer çifti önceki gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Oyuncu, “Deniz kenarına inmek istiyorum. Sörf yapıyorum. Tatil planımız yok. Keyfimize göre şekillenir” dedi.

Boz, geçen yaz Sezen Aksu’nun Bodrum’daki evine uğradıkları nı hatırlatan muhabirlere şu yanıtı verdi: “Arkadaşlarımızın yanına da gidiyoruz, herkesin yanına uğruyoruz.” 14 Haziran’da 23 yaşına basan Alina Boz, “Sevdiğim insanlarla beraber olmak hoşuma gidiyor ama hiç özel bir şeye gerek yok bence” dedi.

Mihtat Can Özer ise annesinin sahneleri bırakmasıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Canı isterse yapacak. Ama nerede, ne zaman cevabı yok bende. Herkes bana yükleniyor bu konuda. Onu ikna etmemle alakalı... Ben de özledim. Kulislerde büyümüş biri olarak... Müziği bırakmadı ama sürekli üretim halinde.”

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Özer, sevgilisinin doğum günü hakkında ise “Hafta sonu yemek yiyeceğiz” dedi. Alina Boz’un sevgili olmalarının hemen sonrası sörfe merak sarması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Ben aşıcıyımdır bu konuda. Ona da çok iyi geldi çok sevdi.”