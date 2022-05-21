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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti!

#75'İnci Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali Kırmızı Halı#Cannes
Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Dünyanın en önemli sinema buluşmalarından biri Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşiyor. 75'inci yaşını kutlayan festival için bu yılın ayrı bir önemi var. Covid 19 pandemisi nedeniyle geçen iki yılı her zamanki halinden "sönük" geçiren festival tekrar eski günlerine döndü.

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BİR ALTIN PALMİYE BİR KIRMIZI HALI
Cannes Film Festivali ile ilgili olarak çok merak edilen konulardan biri, son gün açıklanan büyük ödül Altın Palmiye'yi hangi ülkeden hangi filmin kazanacağı. Fakat bu ünlü festivalle ilgili bir başka ayrıntı daha var. Kırmızı halısı...

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

KIRMIZI HALI FESTİVALİN EN RENKLİ MERKEZİ
Cannes'ın kırmızı halısı sinema dünyasında emek harcayan bütün oyuncuların bir gün adım atmayı hayal ettiği bir yer. Çünkü o kırmızı halı festivalin en renkli "merkezi." Özellikle de kadın ünlülerin kıyafetleri ile hafızalara kazınıyor o kırmızı halı. İki yıllık bir duraklamanın ardından eski pırıltısına kavuşan Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısı yine capcanlı. Gelin bu haftanın film galalarına ve o galalara damgasını vuran kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

ELBİSEYLE ŞOV YAPTI
2020 yılında Covid 19 salgınından "nasibini alan" ünlü çift İdris Elba ve eşi Sabrina, dün yapılan Three Thousand Years of Longing adlı filmin galasına kelimenin tam anlamıyla damgalarını vurdular. Özellikle Sabrina Elba, uçuşan elbisesiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekti.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

GEÇEN HAFTAYA DAMGĞA VURAN GÖRÜNTÜLER
32 yaşındaki Sabrina Elba, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda uzun uzun poz verdi ve uçuşan etekleriyle "şov" yaptı. İşte Sabrina Elba ve geçen hafta kıyafet tercihleriyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında en çok konuşulan ünlüler.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Festivalin gediklilerinden model Alessandra Ambrosio konuk olduğu bir galaya bu beyaz elbiseyle katıldı.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Bir başka galada da bu "deniz kızı" esintili elbiseyi tercih etti.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Bu yıl bu tür kabarık ve uçuşan elbiseler birçok ünlünün tercihi oldu. Bunlardan biri de model Cindy Bruna. 

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Bu da Jessica Wang'in uçuşan elbisesi.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Anne Hathaway daha sade bir şıklık tercih etti.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Alicia Aylies ve iddialı kırmızı elbisesi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Monako Prensesi Caroline'in büyük kızı Charlotte Casiraghi ve  sinemacı eşi Dimitri Rassam da festivale konuk oldu.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Emma Todt'un iddialı dekoltesi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Frida Aasen; çarpıcı renkte kumaştan dikilmiş bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Model Jasmine Tookes, pırıltılı şıklığı içinde bir galaya konuk oldu.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Josephine Japy, siyah tercih eden ünlülerden biriydi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Kat Graham'ın iki renkli tercihi.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Leonie Hannne bir galaya turkuaz rengi gece elbisesiyle katıldı.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Üçüncü kez halime olan Adriana Lima, karnını açıkta bırakan bu kıyafetiyle ilgi çekti.

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Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Liya Kebede'nin uçuşan etekleri ve ilginç saç aksesuarı dikkat çekti.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Fransız oyuncu Marion Cotillard sade giyinmeyi tercih etti.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Martha Lozano kırmızı halıda daha gösterişli giyinmeyi seçti.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Casey Affleck festivale genç sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte konuk oldu.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

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Meredith Mickelson, bir galaya bu gösterişli kıyafetle katıldı.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli de festivalin gösterişli giyinen ünlülerinden biriydi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Poppy Delevingne konuk olduğu galada pırıltılı ve bedenini saran bir kıyafet giydi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Aishwarya Rai Cannes kırmızı halısında gösterişli giyinme tercihinden vazgeçmedi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Julia Roberts katıldığı bir galada maskülen giyindi.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Rose Bertram'ın kırmısı halı kıyafetlerinden biri.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti


Bu da Bertram'ın bir başka galada giydiği kıyafet.

Elbisesiyle şov yaptı: Uçuşan eteklerini savurup gitti

Tarzını bozmayan ünlülerden biri de Tilda Swinton oldu. 

















 

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#75'İnci Cannes Film Festivali#Cannes Film Festivali Kırmızı Halı#Cannes

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