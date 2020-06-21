Yaptığı yumurta kırma şakasının ardından sosyal medyanın gündeminde yer alan Rüzgar Ozan Dikici, bu duruma açıklık getirmek üzere kamera karşısına geçti. Peki, Rüzgar Ozan Dikici kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

RÜZGAR OZAN DİKİCİ KİMDİR?

9 Haziran 2000 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Rüzgar Ozan Dikici, tiyatro ve sahne sanatları ile ilgileniyor. Rüzgar Ozan Dikici'nin anneannesinin kafasında yumurta kırma videosunun ardından yayımladığı özür mesajı şu şekilde;

"Böyle tatsız bir olayla gündemi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şuan video bir akıma dönmüş durumda, beni seven ve takip eden küçük takipçilerim Challenge haline döndürmüş. Umarım kendimizi doğru ifade edebilmişizdir. Haber olarak bu kadar yayınlanması sonucunda bir çok kitleye akım oldu. Yapılan küçük bir şakanın bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştik.