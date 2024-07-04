Rüştü Onur Atilla'dan eski eşine yanıt: Nez ve ben masumuz.... Çocuklarım için susuyorum

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanan Nez, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Evet çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım. Doğrudur.Ve ben ilişkime başladığımda şöyle söyleyeyim boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız çünkü böyle bir şey yok. Biz birkaç yıldır sadece sosyal medya üzerinden arkadaşken, bir kez olsun görüşmüşlüğümüz olmadığı için de içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. "

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Rüştü Onur Atilla da ihanet iddialarını kabul etmedi. Oyuncu “10 Haziran’da boşanma davası gerçekleşti ama insanlar 9 Haziran’da boşanmaya karar verip boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Nez ile mayıs ayının sonunda tanıştık. Dava günü alınmıştı” diye konuştu.

GÖZLER ESKİ EŞE ÇEVRİLDİ

Sinem Ayyıldız'ın boşandıktan sadece 20 gün sonra yeni aşkını ilan eden eski eşi için ne yorum yapacağı merek konusuydu. Ayyıldız sessizliğini sosyal medyada bozdu.

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Sinem Ayyıldız bir takipçisinin 'Sen o kadar çileyi çek, 2 çocuk ver aslan gibi. Tüm zorlukları, parasızlıkları birlikte aş. O gelsin, en rahat zamanda başkasını taksın koluna. Aşırı korkunç ve acımasız. Hiç üzülmeyin. Değerinizi zamanı gelince anlayacak. Yanınızdayız" yorumuna "Değerim anlaşılmasın, herkes hak ettiğini yaşasın yeter" sözleriyle karşılık verdi.

Sinem Ayyıldız'ın bazı takipçilerine verdiği yanıtlar da dikkatlerden kaçmadı.

*Güçlü kalabilmeme sebep samimi yorumlar bunlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. İnanıyorum.

* İfade edemediğinizi düşünseniz de ben dahil herkes her şeyi gayet net anlayabiliyor.

*Hayat hangi organın nerede, nasıl kullanılacağını istemeseniz de öğretiyor. Merak etmeyin

Rüştü Onur Atilla ise olanlara kayıtsız kalmadı ve uzun bir açıklama yayınladı.

'6 AY İÇİNDE BOŞANDIK'

"Sinem Ayyıldız hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Kendisi hakkında burada konuşmam. Bana yöneltilen suçlamalara karşılık vermem. Zaman geçtikçe daha sağduyulu olacağına inanmak istiyorum. Asılsız ithamlar devam ettiği takdirde mahkemeler huzurunda, adalete güvenerek hakkımı arayacağım, umarım gerekmez."

Ocak ayında evden ayrıldım ve 6 ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Karşı taraf istemese anlaşmalı boşanılabilir mi? Hayır. Birlikte imza attık ve boşandık. Sebebi, sebepleri bizim mahremimizdir. Ben eski eşimin ailesine de sorumluyum, çocuklarıma da. Benim için hiç ama hiç kolay olmadı çocuklarımdan ayrılmak. Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığım' biliyorum. Ne mutlu ki ben kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat."

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'MAHREMİMİ MEZE ETMEM'

"Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık, tartışma ve kavga ortamında çocuklarımızı büyütmek istemedik. Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları güzelleştirmek için de ben çok çabaladım. Olmadı... Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti. İlk adımı ben attım, evden ayrıldım ve boşandık. Zamanında akbilimi dolduran eski eşime en iyi şartları sağlayarak ayrıldım. Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar.

Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu zor süreç bizim umarım ilk ve son sınavımız olur. Birbirimize tutunduk ve sığındık.

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'İLİŞKİMİZ BOŞANDIKTAN SONRA BAŞLADI'

Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten. Tekrarlıyorum benim çocuklarım var, ailem var, iş arkadaşlarım ve sorumluluklarını var, eski eşime bir saygım var. Hayatın cilvesi işte biz birbirimize böyle bir zamanda denk geldik. Boşanacağımı dahi davaya on gün kala öğrenen bir insandan söz ediyorum. Yirmi beş yılda namusuyla kariyerini inşa etmiş bir kadının, asla böyle konularla gündeme gelmeyen bir sanatçının, meslektaşımın, sevdiğim insanın, sevgili Nez'in linç edilmesine izin vermem. Ortada bir ihanet yok. Bunun aksini ispat edebilecek en ufak bir delil ya da tanık bulunamayacağı gibi, bizim tanışmamızın 28 Mayıs'ta olduğunu ve ilişkimizin ben boşandıktan sonra başladığını ispatlayabileceğimiz pek çok delil vardır.

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'NEZ VE BEN MASUMUZ'

Velhasıl, Nez ve ben masumuz. Öte yandan herkes istediği hayatı yaşayabilir. Yeni ilişkiler kurabilir, belki de kurmuştur... Biz tanınmış insanlar olduğumuz ve mutluluğumuzu başka insanlardan önce kendimiz paylaştığımız için günah keçisi ilan edildik. Eski eşime de mutluluklar diliyorum. Canı gönülden diliyorum. Bazen de medyatik olmamak iyidir dedirtti bu son günler bana. Yaşayan yaşıyor, ama biz mutlu olmak isteyince? Bakın neler oluyor... çok üzücü. Artık benim tarafımdan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmeyecek. Çocuklarım için susuyorum. Sevginin kazanması dileğimle."



Akbilimi bile sen dolduruyordun...

2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.