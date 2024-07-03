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Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yok

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#Rüştü Onur Atilla#Nez#Sinem Ayyıldız
Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yok
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 08:40

Eşinden 20 gün önce ayrılan Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez, 10 yıllık evliliğin kendisi yüzünden bittiği iddialarını yalanladı: “Zamanı yok bu işlerin. İhanet falan çirkin şeyler. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım."

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Eşi Sinem Ayyıldız’dan 22 gün önce ayrılan Rüştü Onur Atilla ile ilişki yaşamaya başlayan Nez, “Zamanı yok bu işlerin. Çok kısa zaman önce boşanmış, çok tesadüf bir araya geldik, arkadaşlığımız başladı ve başka bir şeye dönüştü. İhanet olsaydı böyle rahat yaşayabilir miydim? İhanet falan bunlar çirkin şeyler. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, yapmam” dedi.

Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yok

Nez ve Rüştü Onur Atilla önceki akşam “Aydınlıkevler” adlı tiyatro oyununu seyretti. Çift, araçlarıyla otoparka girerken "Aramızda Kalmasın" programının objektifine takıldı.

Rüştü Onur Atilla da ihanet iddialarını kabul etmedi. Oyuncu “10 Haziran’da boşanma davası gerçekleşti ama insanlar 9 Haziran’da boşanmaya karar verip boşanmıyor. Bu bir süreçtir. Bu süreçte evliliğin içinde böyle bir durum olmadı. Nez ile mayıs ayının sonunda tanıştık. Dava günü alınmıştı” diye konuştu.

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Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yok

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#Rüştü Onur Atilla#Nez#Sinem Ayyıldız

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