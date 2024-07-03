Rüştü Onur Atilla ile Nez ilk kez birlikte görüntülendi: Bu işlerin zamanı yok

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Eşi Sinem Ayyıldız’dan 22 gün önce ayrılan Rüştü Onur Atilla ile ilişki yaşamaya başlayan Nez, “Zamanı yok bu işlerin. Çok kısa zaman önce boşanmış, çok tesadüf bir araya geldik, arkadaşlığımız başladı ve başka bir şeye dönüştü. İhanet olsaydı böyle rahat yaşayabilir miydim? İhanet falan bunlar çirkin şeyler. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, yapmam” dedi.

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