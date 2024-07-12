Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez: Biz yanlış bir şey yapmadık

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İkilinin, boşanmadan sadece 20 gün sonra sosyal medyada ilişkilerini ilan etmeleri tepki çekmişti. Cenk Alptekin’in ‘Arabada Yoklama’ adlı YouTube programına konuk olan Nez, şöyle konuştu:

“Çok doğal bir şekilde deklare ettik, çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Herkes kendine yakışanı yapmış, biz de herkesin önüne geçmek için fotoğraf paylaştık. Boşanmış biri hemen ilişkiye girmemeli gibi bir algı var. Hayatın bir zamanlaması yok. Bir insanın başka bir insanla tanışıp 3 ay sonra evlendiğini bilirim. Söz konusu bir erkek olsaydı, bu kadar olay olmayacaktı. Bu tür şeyleri hiç takmam.”

Aşk bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı...