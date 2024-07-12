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Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez: Biz yanlış bir şey yapmadık

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#Nez#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız
Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez: Biz yanlış bir şey yapmadık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 14:37

10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan oyuncu Rüştü Onur Atilla’yla aşk yaşayan Nez, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

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İkilinin, boşanmadan sadece 20 gün sonra sosyal medyada ilişkilerini ilan etmeleri tepki çekmişti. Cenk Alptekin’in ‘Arabada Yoklama’ adlı YouTube programına konuk olan Nez, şöyle konuştu:

“Çok doğal bir şekilde deklare ettik, çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Herkes kendine yakışanı yapmış, biz de herkesin önüne geçmek için fotoğraf paylaştık. Boşanmış biri hemen ilişkiye girmemeli gibi bir algı var. Hayatın bir zamanlaması yok. Bir insanın başka bir insanla tanışıp 3 ay sonra evlendiğini bilirim. Söz konusu bir erkek olsaydı, bu kadar olay olmayacaktı. Bu tür şeyleri hiç takmam.”

Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez: Biz yanlış bir şey yapmadık

Aşk bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı...

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#Nez#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız

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