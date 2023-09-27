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Roza’daki büyük dram

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#Roza#Belçim Bilgin#Fikret Kuşkan
Roza’daki büyük dram
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:33

BELÇİM Bilgin ve Fikret Kuşkan’ın başrolünde yer aldığı “Roza” 6 Ekim’de seyirci ile buluşacak.

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Film, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatıyor. Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan “Roza”nın yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor.

Bilgin, sosyal medya hesabından gerçek bir hikâyeden yola çıkarak filmleştirilen yapımdan fotoğrafları beğeniye sundu.

Oyuncu ayrıca 2011’de katledilen kadınların isimlerinin yer aldığı bir listeyi de yayınladı ve şu notu yazdı: “Harika bir performans ortaya koyan Bahar Şahin, işte o listedeki meleklerden birini canlandırdı.”

 

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#Roza#Belçim Bilgin#Fikret Kuşkan

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