Roza Sabah kimdir kaç yaşında? Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah hakkında bilgiler
Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın yaptığı açıklamaların ardından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Eğitimini yurt dışında gören Roza Sabah, paylaştığı bikinili fotoğrafları nedeniyle babasının talebiyle hesabını kapatmak durumunda kaldı. Coşkun Sabah, kızı Roza için 'Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını' ifadelerini kullanmıştı. Peki, Roza Sabah kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Roza Sabah, babası Coşkun Sabah'ın açıklamaları sonrasında gündemde yer alan isim olmaya başladı. Kızının bikinili fotoğraflarını doğru bulmaması nedeniyle sosyal medya hesabını kapattıran Coşkun Sabah, "Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü" ifadelerini kullandı. Peki, Roza Sabah kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
ROZA SABAH KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.
Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;
"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."
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