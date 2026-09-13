Romantik tatil

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:08
“Survivor” yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni Lale Onuk yazın son günlerini Çeşme’de geçiriyor.
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Geçen yıl evlenen çift önceki gün Dalyan Momo’da görüntülendi.
Berkan Karabulut, soğuk suya girmek istemeyen eşini ellerinden tutarak denize çekti.
Birbirine sarılarak yüzen çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.