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Romantik tatil

Güncelleme Tarihi:

#Berkan Karabulut#Lale Onuk#Survivor
Romantik tatil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 09:08

“Survivor” yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut ve sosyal medya fenomeni Lale Onuk yazın son günlerini Çeşme’de geçiriyor.

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Geçen yıl evlenen çift önceki gün Dalyan Momo’da görüntülendi.

Berkan Karabulut, soğuk suya girmek istemeyen eşini ellerinden tutarak denize çekti.

Romantik tatil

Birbirine sarılarak yüzen çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

Romantik tatil

Romantik tatil

 

 

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#Berkan Karabulut#Lale Onuk#Survivor

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