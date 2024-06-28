Romantik çift

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Çiftlikköy’de bir plaja giden çift, önce suda şakalaşıp eğlendi.

Bir süre sonra da âşıklar kimseye aldırış etmeden sarılıp öpüştü. (Deniz BOY)

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Plaj güzeli

Nesrin Cavadzade önceki gün Göcek’te tatil yaptığı otelde görüntülendi.

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Sabah 07.00’de otelin iskelesine gelen ünlü oyuncu bir süre manzarayı izledi. Daha sonra locaya geçen Cavadzade şezlonguna uzanarak kitap okudu. Telefon görüşmelerini de yapan Nesrin Cavadzade iddialı beyaz bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı. (Kamil SÜMER)

Tavla oynadı

Berrak Tüzünataç Bodrum Cennet Koyu’nda konakladığı otelin sahilinde görüntülendi.

Bol bol güneşlenen Tüzünataç, Sarp Apak’ın eşi Bengi Apak’a masaj yaparken de objektife yansıdı. Bir ara arkadaşlarıyla tavla da oynayan ve kazanan Tüzünataç, zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi. (Kamil SÜMER)

Denize koştu

Kanal D’nin reyting rekortmeni “İnci Taneleri” dizisinin hem hikâyesini kaleme alan hem de başrolünü üstlenen Yılmaz Erdoğan, sezon yorgunluğunu Bodrum’da atıyor.

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Usta oyuncu önceki gün Cennet Koyu’nda konakladığı otelde görüntülendi. Erdoğan sahile iner inmez kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Yaklaşık yarım saat denizde kalan oyuncunun keyfi yerindeydi. Yılmaz Erdoğan denizden çıktıktan sonra odasına geçti. (Kamil SÜMER)

Önce imza sonra tatil

Zeynep Sude Demirel, Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Voleybolcu, imzadan hemen sonra soluğu Çeşme Dalyan’daki The Beach Of Momo’da aldı. Demirel arkadaşları ile denize girerek bol bol yüzdü. Daha sonra locasına geçen voleybolcu, güneşlenerek vakit geçirdi. (Deniz BOY)

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Sezonu Çeşme’de açtı

Oyuncu Ecem Sena Bayır, yaz sezonunu Çeşme’de açtı.

Oyuncu önceki gün The Beach Of Momo’da denize girerken görüntülendi. Bayır, uzun süre denizde kaldı ve çıkar çıkmaz şezlonguna geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)