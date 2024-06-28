×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Romantik çift

Güncelleme Tarihi:

#Beyza Şekerci#Nesrin Cavadzade#Berrak Tüzünataç
Romantik çift
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 08:28

Bayram tatilinden beri Çeşme’de olan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti, denizde aşka geldi.

Haberin Devamı

Çiftlikköy’de bir plaja giden çift, önce suda şakalaşıp eğlendi.

Romantik çift

Bir süre sonra da âşıklar kimseye aldırış etmeden sarılıp öpüştü.  (Deniz BOY)

Romantik çift

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Plaj güzeli

Nesrin Cavadzade önceki gün Göcek’te tatil yaptığı otelde görüntülendi.

Romantik çift

Haberin Devamı

Sabah 07.00’de otelin iskelesine gelen ünlü oyuncu bir süre manzarayı izledi. Daha sonra locaya geçen Cavadzade şezlonguna uzanarak kitap okudu. Telefon görüşmelerini de yapan Nesrin Cavadzade iddialı beyaz bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı.  (Kamil SÜMER)

Romantik çift

Tavla oynadı

Berrak Tüzünataç Bodrum Cennet Koyu’nda konakladığı otelin sahilinde görüntülendi.

Romantik çift

Bol bol güneşlenen Tüzünataç, Sarp Apak’ın eşi Bengi Apak’a masaj yaparken de objektife yansıdı. Bir ara arkadaşlarıyla tavla da oynayan ve kazanan Tüzünataç, zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi. (Kamil SÜMER)

Romantik çift

Denize koştu

Kanal D’nin reyting rekortmeni “İnci Taneleri” dizisinin hem hikâyesini kaleme alan hem de başrolünü üstlenen Yılmaz Erdoğan, sezon yorgunluğunu Bodrum’da atıyor.

Romantik çift

Haberin Devamı

Usta oyuncu önceki gün Cennet Koyu’nda konakladığı otelde görüntülendi. Erdoğan sahile iner inmez kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Yaklaşık yarım saat denizde kalan oyuncunun keyfi yerindeydi. Yılmaz Erdoğan denizden çıktıktan sonra odasına geçti. (Kamil SÜMER)

Önce imza sonra tatil

Zeynep Sude Demirel, Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Romantik çift

Voleybolcu, imzadan hemen sonra soluğu Çeşme Dalyan’daki The Beach Of Momo’da aldı. Demirel arkadaşları ile denize girerek bol bol yüzdü. Daha sonra locasına geçen voleybolcu, güneşlenerek vakit geçirdi. (Deniz BOY)

Haberin Devamı

Sezonu Çeşme’de açtı

Oyuncu Ecem Sena Bayır, yaz sezonunu Çeşme’de açtı.

Romantik çift

Oyuncu önceki gün The Beach Of Momo’da denize girerken görüntülendi. Bayır, uzun süre denizde kaldı ve çıkar çıkmaz şezlonguna geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyza Şekerci#Nesrin Cavadzade#Berrak Tüzünataç

BAKMADAN GEÇME!