Roma'dan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:08
Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İstanbul’a döndü. Çift önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
Pınar Deniz, neden Roma’yı tercih ettikleri sorulunca “Seremoni sevmediğimiz için yurtdışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. En müsait yer Roma olduğu ve çok sevdiğimiz bir şehir olduğu için orada karar kıldık. Benim ailem vize problemlerinden dolayı gelemedi” dedi.
“Tam hayal ettiğimiz gibi bir tören oldu. Çok da keyifli geçti” diyen çift, İstanbul’da ikinci bir düğün yapmayı düşünmediklerini söyledi. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz
, “Yakında anne olacaksınız, neler hissediyorsunuz?” sorusuna da “Hayallerimiz gerçek oluyor, çok mutluyuz” yanıtını verdi.Pınar Deniz soruları yanıtlamaya başlamadan önce eşinin gözündeki çapağı temizledi.