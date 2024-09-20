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Roma'dan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Roma
Romadan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırımdan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 08:08

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İstanbul’a döndü. Çift önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

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 Pınar Deniz, neden Roma’yı tercih ettikleri sorulunca “Seremoni sevmediğimiz için yurtdışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. En müsait yer Roma olduğu ve çok sevdiğimiz bir şehir olduğu için orada karar kıldık. Benim ailem vize problemlerinden dolayı gelemedi” dedi.

Romadan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırımdan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor


 “Tam hayal ettiğimiz gibi bir tören oldu. Çok da keyifli geçti” diyen çift, İstanbul’da ikinci bir düğün yapmayı düşünmediklerini söyledi. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, “Yakında anne olacaksınız, neler hissediyorsunuz?” sorusuna da “Hayallerimiz gerçek oluyor, çok mutluyuz” yanıtını verdi.

Romadan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırımdan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor

Pınar Deniz soruları yanıtlamaya başlamadan önce eşinin gözündeki çapağı temizledi.

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#Pınar Deniz#Kaan Yıldırım#Roma

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