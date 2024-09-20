Roma'dan evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk açıklama: Hayallerimiz gerçek oluyor

Haberin Devamı

Pınar Deniz, neden Roma’yı tercih ettikleri sorulunca “Seremoni sevmediğimiz için yurtdışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. En müsait yer Roma olduğu ve çok sevdiğimiz bir şehir olduğu için orada karar kıldık. Benim ailem vize problemlerinden dolayı gelemedi” dedi.

Gözden Kaçmasın Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İtalya'da evlendi Haberi görüntüle