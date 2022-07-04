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Rojda Demirer: Kıvanç Tatlıtuğ çok disiplinli ve çalışkan

#Rojda Demirer#Kıvanç Tatlıtuğ#Savaş Özbey
Rojda Demirer: Kıvanç Tatlıtuğ çok disiplinli ve çalışkan
Savaş ÖZBEY

İkilemli soruların bu haftaki konuğu oyuncu Rojda Demirer. Eğer televizyondaki halini beğeniyorsanız bilin ki hiç fotojenik biri değil, gerçek hayatta çok daha alımlı ve güzel bir kadın. Ona sorarsanız hayatı bir romantik komedi: “Âşık olduğumda beni dışarıdan izleyen arkadaşlarımın çok eğlendiği doğrudur...”

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◊ 12 Ağustos Aslan kadını... Nesinden daha çok çektiniz: Özgürlüğüne aşırı düşkünlüğünden mi, zaman zaman kibirli görünmekten mi?

- Sanırım özgürlüğüme düşkünlüğümden... Mantığıma uymayan, saçma bulduğum her kısıtlama ve kuralın karşısında durdum. Bazen elde edilmesi zor kazanımlardan bile bu uğurda vazgeçmişliğim vardır.

Rojda Demirer: Kıvanç Tatlıtuğ çok disiplinli ve çalışkan


◊ 8 yaşında TRT’de radyo tiyatrosu, sonra Hacettepe Ankara Konservatuvarı... Oyunculuk konusunda çocukluktan beri hep böyle net miydiniz, bir yönlendireniniz mi vardı?

- Aslında ilk yönlendirilmem 8 yaşında piyano öğretmenim tarafından oldu. Radyo tiyatrosu değil, koro sınavı zannederek başvurduğum sınavın; radyo çocuk saati sınavı olduğunu öğrendiğimde beni o sınava girmem için cesaretlendiren aileme teşekkürü bir borç bilirim. (Gülüyor) Çocuk yaşta aldığım eğitim sayesinde de kanıma giren oyunculuk aşkından sonra hiç vazgeçmedim.

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◊ Ankara’da doğup büyüdünüz: Başkent mi, İstanbul mu?

- Net olarak İstanbul... Ama şehir olarak. Yoksa çocukluk ve üniversite anılarımda Ankara’nın yerini hiçbir şehir tutamaz.

◊ Oyunculuktaki Türkan Şoray kanunlarınız... Hâlâ o kadar keskin misiniz, biraz yumuşadınız mı?

- Aslında 2012 de çektiğim “Alev Alev” dizisiyle o kurallar biraz esnemişti. (Gülüyor)

◊ İsmini Fransa kraliçesi Marie Antoinette’ten alan bir çikolatacı zinciriniz var. Kendiniz yemiyor musunuz, yiyip de kilo almayangillerden misiniz?

- Hem de nasıl yiyenlerdenim! Tatlı deyince akan sular duruyor benim için. Çikolatacı olmamdan belli değil mi?

TAM BİR BAHAR İNSANIYIM

◊ Eski bir hatıranın yanına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Vallahi ayırt edemeyeceğim ikisinin albümüyle de o kadar çok anım var ki...

◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Kesinlikle romantik komedi. Âşık olduğumda beni dışarıdan izleyen arkadaşlarımın çok eğlendiği doğrudur. (Gülüyor)

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?

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- Nefret de aşka dahil bence. O yüzden kayıtsızlık olmalı aşkın karşıtı.

◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimselere âşık olamamak bence... Sonu ne kadar kötü olursa olsun herkesin tatması gereken bir duygu aşk.

◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Bu soruyu ilkbahar ve sonbahar diye cevaplamak istiyorum. Ne çok sıcakta vıcık vıcık bir havada romantizm düşünebiliyorum ne de çok soğukta donarken romantik olabiliyorum. Tam bir bahar insanıyım.

◊ En çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?

- İkisi de sevdiğim yerlerim. (Gülüyor) Ama birini seçmem gerekirse bacaklarım sanırım.

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◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Aşkta içgüdü, hayatta mantık...

◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başına ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Hayatımdaki en büyük teşekkürüm ailem, dostlarım ve hayatımdaki kişi... O yüzden hiç tek başına ağlamak durumunda kalmadım. Ne mutlu bana, hep başımı yaslayabileceğim omuzlar oldu etrafımda.

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Bazı şeyleri unutmayı tercih ederim ben.

KÜÇÜK KEYİFLER

Kahvaltıda çay sohbette Türk kahvesi

İlkinde 74 bin, ikincisinde 1 milyon 100 bin takipçiniz var: Twitter mı, Instagram mı?

- İkisi de... Twitter gündem takibi açısından vazgeçemediğim, Instagram ise albüm olarak kullandığım, geçmiş yıllardaki anılarıma dönüp bakabildiğim bir mecra.

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Hem kediniz hem köpeğiniz var. Kedi mi, köpek mi?

- Kedinin duruşu ve özgüveni, köpeğin sadakati... İkisinden de vazgeçemem, bebeklerim olmadan asla!

  Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Gündoğumunu yakalamak zor, uykuma düşkünüm. Nadiren yakaladığım sabah sessizliği ve dünyanın yeni güne uyanış duygusuna bayılıyorum. Ama günbatımlarının yeri ayrıdır.

Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Alkolle aram çok iyi olmasa da balık ve Ayvalık kısmı çok cazip benim için. (Gülüyor)

Bodrum-Gümüşlük mü, Çeşme-Alaçatı mı?

- Gümüşlük. Daha sakin olması sebebiyle.

Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Geçtiğim yerlere bağlı. “Yeşil mi, mavi mi?” diye sorarsanız, yeşilin içinden geçtiğim her yol.

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Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et... Zaten hayvan sevgimle çok çelişen ve beni üzen bir durum. Vicdanımın baskın gelmesiyle, zorunda kalmadan vazgeçmek en büyük temennim.

Peki biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Deminki et cevabımla çelişecek biliyorum ama iskender sanırım...

Tavla mı, satranç mı?

- Keşke satranç diyebilseydim ama tavladaki iddiam satrançta yok maalesef.

Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Kahvaltıda çay, sohbette Türk kahvesi. 

HAYAT BİLGİSİ

Gelecekten ve teknolojinin gideceği noktadan korkuyorum

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Dostlarım için yerim sanırım. Hatta birbirimiz için çiğ tavuğu aratmayacak fedakarlıklarımız olmuştur.

◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

- Geçmişe... Her şeyin çok daha yalın, doya doya, sindire sindire yaşandığı dönemlere... Gelecekten ve teknolojinin gideceği noktadan çok korkuyorum.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- Zengin ama çirkin. Çünkü zenginsen güzelleşmek kolay bu teknolojiyle. Ama fakir ve güzelsen her şeyin istediğin gibi gitmesi için şansa ihtiyacın olacak...

◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Gevezeye. Sadece sofrada değil, her yerde tahammül daha zor...

◊ Renk körü olmak mı; tat duyusunu yitirmek mi?

- Tat duyusunu yitirmek... Bir şekilde doyarız ama dünyanın renklerini kaçırmak istemem.

◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?

- İkisinden de yer yer... (Gülüyor)

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Ertesi gününü geceden planlayan bir program insanıyım. Yapacaklarım önemliyse ertesi günü planlamadan uyumak mümkün değil.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Para destek olabilir ama tek başına asla yeterli değil.

◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?

- Güven önemli. O yüzden sevgiliminkini okumaya ihtiyaç duymam.

GÜNDELİK HALLER

Başucum sonunu getiremediğim kitaplarla dolu

◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

- Kesinlikle Anadolu Yakası... Daha sakin ve huzurlu buluyorum.

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- İyi bir film... Pandemiyle oluşan bir dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon sorunu yaşıyorum. Başucum başlayıp sonunu getiremediğim kitaplarla dolu. Umarım kısa zamanda eskiye dönerim.

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Tam bir pijama-terlik-televizyon insanıyım. Pandemide TV karşısındaki kanepede silüetim duruyordu kalktığımda. (Gülüyor) Evde rahatlık her şey benim için.

◊ Eve yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- Uykusuz kalırım. Öyle de misafirperverimdir.

◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?

- Mesaj atmak. Net. Çok iyi tanısam da tercihim mesaj.

◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?

- Yaşlıysa rahatsız etmeden uyumasına izin veririm. Kesin.

POPÜLER ŞEYLER

Kıvanç çok disiplinli ve çalışkan
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

Rojda Demirer: Kıvanç Tatlıtuğ çok disiplinli ve çalışkan
- Asla ayırt edemem, kusura bakma. Bu soruya cevabım: İkisi de...
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Serenay Sarıkaya.
◊ Burak Özçivit mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu?
- Kıvanç Tatlıtuğ. Çalıştığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; çok disiplinli, çalışkan ve yetenekli.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet.
◊ Türkiye’de rock’ın kralı... Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- İkisine de bayılıyorum.
◊ Arabeskten: Müslüm Baba mı, İbrahim Tatlıses mi?
- Müslüm Baba.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI…

Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman.

Bir renk olsanız: Ateş kırmızısı mı, deniz mavisi mi?

- Mavi.

Bir yemek olsanız: Tatlı mı, tuzlu mu?

- Tatlı.

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#Rojda Demirer#Kıvanç Tatlıtuğ#Savaş Özbey

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