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Rojda Demirer: Kırmızı ışıkta aşık olduk

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#Rojda Demirer#ULAŞ KIYAK#Oyuncu
Rojda Demirer: Kırmızı ışıkta aşık olduk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:44

Rojda Demirer, 5 yıldır birliktelik yaşadığı voleybolcu Ulaş Kıyak ile kırmızı ışıkta tanışıp âşık olduğunu açıkladı: “Birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. 5 ay sonra o beni buldu. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı. Evlenmeyi düşünmüyoruz. Zaten evli gibi yaşıyoruz.”

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ROJDA Demirer, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Demirer, 5 yıllık sevgilisi voleybolcu Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığını anlattı:

“Yüz yüze tanışmadan 5 ay önce birbirimizi kırmızı ışıkta görüp kitlendik. Bir an dönüp baktım ve ne kadar hoş olduğunu düşündüm. İkinciye dönüp bakamadım. Arkadaşlarıma ‘Biraz önce yanımda biri durdu. Uzun süre sonra ilk defa birinden çok etkilendim. Twitter’a yanımdaki kişi kimdi diye yazsam mı’ dedim. Yazmadım tabii, o beni buldu. Önce Instagram’dan eklemiş ama onu da görmeyince ortak arkadaşlarımızı devreye sokup bir buluşma ayarlamış. Ben onu görünce gerçekten şoke oldum. Bizimki gerçekten ilk görüşte aşktı.”

Rojda Demirer: Kırmızı ışıkta aşık olduk

ÇOCUK HAZIR GELDİ

Rojda Demirer, Ulaş Kıyak’ın çocuğu ile iyi anlaştığını da açıkladı:

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“Fotoğraflarımda gördüğünüz çocuk benim değil. 5 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Ulaş’ın. Herkes bizi evli sanıyor ama evli de değiliz, çocuk da hazır geldi. Ben çocuk yapmayı düşünmüyorum. Şu devirde hamile kalıp üreyenleri alkışlıyorum. Çünkü dünya zor bir yere gidiyor. Helen’le çok iyi anlaşıyoruz. Hiçbir zaman üvey anne kalıbına girmedim. Onun hem arkadaşıyım hem ablası. O benim için en büyük şans.”

EVLENMEYE GEREK YOK

Rojda Demirer, evlilik gibi bir ilişki yaşadığını da belirtti: “Genel kriterler, genel tabular benim için çok geçersiz. İlişkimi evlilik kurallarıyla yaşıyorum. O yüzden de evlenip bunu birine ispat etme gereği hiç duymuyorum. Gerek de yok böyle bir şeye. Bence o benim eşim, ben de onun eşiyim. Helen bizim kızımız. Ve çok da mutluyum. Kimseye bir şey ispat etme gereği duymuyorum. Belli bir yaşa gelince, evlenip çocuk yapmanı isterler. Bu hayatta önceliğim kendim ne istiyorum.”

 

 

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#Rojda Demirer#ULAŞ KIYAK#Oyuncu

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