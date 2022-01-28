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Rock chic (Serenay Aktaş)

#Serenay Aktaş#Hande Can#Moda
Rock chic (Serenay Aktaş)
Hande Can

Büstiyerin duruşu ve seksapalitesi nefis.

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Dolayısıyla göz kirli postalları ve iri gösteren pantolon kalıbını görmüyor.
Bu tavrı hafif ve doğal makyaj ile tamamlamasına ayrıca bayıldım.
Abartıdan uzak ama hâlâ çok iddialı.

Rock chic (Serenay Aktaş)

Aura önemli (Ahsen Eroğlu)

Bazı insanların aurası çok yüksektir. Pazardan bile giyinse marka durur.

Bazı insanların ise hiç aurası yoktur. Ne giyerse giysin zorlama durur.
Ama enerji başka bir şey. Ahsen Eroğlu’nu stili ile değil, o güzel enerjisi ile değerlendirmek lazım.
Kıyafetleri çok güzel taşımış...

Rock chic (Serenay Aktaş)

Klasiğin gücü (Seda Sayan)

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İnsanın her 10 yıllık döneminde tarz değişikliğine gittiği aşikar.

Seda Sayan, bu değişimi hep göz önünde yaşayanlardan.
Şimdilerde stilini tam anlamıyla oturtmuş durumda.
Şatafatlı kıyafetlerden klasiklere geçerek doğru bir karar vermiş. Kışın giyilen krem tonlar, her zaman elegan gösterir.
Seda Sayan’ı uzun zamandır ilk defa bu kadar dingin ve elegan görüyorum.
Ben bu duruşu çok beğendim.

Rock chic (Serenay Aktaş)

 

 

 

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