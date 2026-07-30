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Rober Hatemo'dan çocukluk itirafı: "Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı"

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#Rober Hatemo#Çocukluk Travması#Tırnak Yeme Alışkanlığı
Rober Hatemodan çocukluk itirafı: Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 12:04

90'lı yıllardan bu yana Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Rober Hatemo, bu kez şarkılarıyla değil, çocukluğuna dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. "Esmer", "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.

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Hareketli sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren ünlü şarkıcı, çocukluk döneminden unutamadığı bir anısını paylaşarak yıllardır devam eden tırnak yeme alışkanlığının nedenini anlattı.

Hayatındaki birçok sorunun üstesinden geldiğini ancak tırnak yeme alışkanlığını bir türlü bırakamadığını söyleyen Hatemo, bunun çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olaydan kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

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Yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum ama bir tırnak yemeyi yok edemedim. Bir gün neden bırakamadığımı düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı."

Rober Hatemodan çocukluk itirafı: Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı

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BABAM ÖLDÜ İŞLERİM AÇILDI

Programda babasıyla ilgili dikkat çeken başka açıklamalarda da bulunan Hatemo, babasının sahneye çıkmasını istemediğini söyledi. Babasının vefatının ardından kariyerinde beklenmedik bir hareketlilik yaşandığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii kırkı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamam."

Rober Hatemodan çocukluk itirafı: Babam ayağını ağzıma soktu, onurum kırıldı

Hatemo, babasının vefat ettiği gün bile iş teklifi aldığını belirterek, "Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu." sözleriyle dikkat çekti.

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#Rober Hatemo#Çocukluk Travması#Tırnak Yeme Alışkanlığı

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