Robbie Williams'ın mütevazi istekleri: Önce tavuk sonra suşi

Haberin Devamı

DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konserini TemaCC organizasyonuyla 17 Ağustos Perşembe gecesi Lujo Hotel Bodrum’da verecek. Türkiye’ye Türk asıllı eşi Ayda Field, çocukları ve 100 kişilik özel ekibiyle gelecek olan Williams, mütevazı istekleriyle organizasyon ekibini ve konaklayacağı otelin yetkililerini şaşırttı. Konserden önce hafif bir akşam yemeği tercih eden Robbie Williams, menüde ızgara tavuk, makarna, tatlı patates, ızgara sebze ve ton balıklı yeşil salata olmasını istedi. Yemeklerin pişirilmesi sırasında alkol kullanılmamasını rica eden Williams, konser sonrası için de suşi talebinde bulundu.



KEBAP DA İSTEDİ



Ünlü yıldızın istediği yiyecek-içecek listesinde ayrıca şunlar var: Kebap, İngiliz çayı ve çeşitli bitki çayları, karpuz, şeftali, muz, mandalina, çekirdeksiz üzüm gibi meyveler, çiğ kuruyemiş, protein bar, şekersiz naneli sakız, sızma zeytinyağı, balzamik sirke, Hindistan cevizi suyu, badem sütü.



BODRUM TURU



Dünyücü ünlü şarkıcı, konser sonrası ailesiyle birlikte otele ait deniz uçağıyla Bodrum turuna çıkacak ve cennet koyları keşfedecek. Ayrıca otelde Robbie Williams’ın çocukları için de özel aktiviteler hazırlandı.