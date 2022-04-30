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Rıza Kocaoğlu: Beni böyle çekmeyin

#Rıza Kocaoğlu#Selin Işık#Cihangir
Rıza Kocaoğlu: Beni böyle çekmeyin
Sayit DURMAZ

Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi Selin Işık’ın köpeğini gezdirmeye çıkardı. Oyuncu, objektifleri fark edince utangaç tavırlar sergiledi.

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ARA SOKAKLARDA DOLAŞTI

Meslektaşı Selin Işık’la yeni bir aşka yelken açan Rıza Kocaoğlu, ilk kez köpek gezdirirken görüntülendi.

Önceki gece saat 23.30 civarı Cihangir’in ara sokaklarında dolaşırken objektife yansıyan ünlü oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.

Rıza Kocaoğlu: Beni böyle çekmeyin

AKŞAMLARI GEZDİRİYOR

Sevgilisi Selin Işık’a ait olduğu öğrenilen köpeği bir süredir akşam geç saatlerde dolaşmaya çıkaran Rıza Kocaoğlu, objektifler karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

Gülerek “Beni böyle çekmeyin” diyen oyuncu, sevimli köpekle birlikte uzaklaştı.

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