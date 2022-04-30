Rıza Kocaoğlu: Beni böyle çekmeyin

ARA SOKAKLARDA DOLAŞTI
Meslektaşı Selin Işık’la yeni bir aşka yelken açan Rıza Kocaoğlu, ilk kez köpek gezdirirken görüntülendi.
Önceki gece saat 23.30 civarı Cihangir’in ara sokaklarında dolaşırken objektife yansıyan ünlü oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.
AKŞAMLARI GEZDİRİYOR
Sevgilisi Selin Işık’a ait olduğu öğrenilen köpeği bir süredir akşam geç saatlerde dolaşmaya çıkaran Rıza Kocaoğlu, objektifler karşısında utangaç tavırlar sergiledi.
Gülerek “Beni böyle çekmeyin” diyen oyuncu, sevimli köpekle birlikte uzaklaştı.