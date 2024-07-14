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Riskli ameliyatın ardından İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi!

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#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses#Erol Köse
Riskli ameliyatın ardından İbrahim Tatlısesten ilk fotoğraf geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 08:18

İbrahim Tatlıses geçen akşam Harbiye Açıkhava’daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik istemişti.

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Sanatçı önceki gün ise Ayazağa Liv Hospital Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı.

Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi.

Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.

Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses’in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

Riskli ameliyatın ardından İbrahim Tatlısesten ilk fotoğraf geldi


KALP KRİZİNDEN KURTULDU

Erol Köse, İbrahim Tatlıses’i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı: “Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı. Önce Allah’a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu’na teşekkür ederim.”

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Riskli ameliyatın ardından İbrahim Tatlısesten ilk fotoğraf geldi

KANSERİ YENDİM

İbrahim Tatlıses’i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise “Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum” dedi.

 

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#İbrahim Tatlıses#İdo Tatlıses#Erol Köse

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