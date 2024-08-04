Ricky Martin: Baba olunca önceliklerim değişti

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.◊ Müziğe olan sevginizin başladığı ve bunu bir kariyer olarak sürdürmek istediğiniz anı hatırlıyor musunuz?

- Çocukluğumda tahta bir kaşığı mikrofonmuş gibi kullanarak büyükannemin evinin etrafında sürekli şarkı söylerdim. Sonra anneme ve babama Menudo grubunun bir parçası olmak istediğimi anlatıyordum. Yani aslında çocukluğumdan beri müziğin sürdürmek istediğim bir şey olduğunu biliyordum. Üç kez müzikle alakalı atılımda bulundum ve sonunda amacıma ulaştım. 12 yaşından itibaren 5 yıl boyunca aralıksız müzikle uğraştım. O yıllarda çok fazla çalıştım, disiplini elden bırakmadım ve dünyayı gezdim. İşte tüm bunlar aslında bugünkü konumumun zeminini hazırladı. İşin özü çok fazla disiplin ve sorumluluk diyebilirim.



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- Bence müziğe bakış açımı değiştirmedi. Değişen şey önceliklerim ve çalışma şeklim oldu. Baba olmak için iki yıl izin aldım ve sonra ekibimle birlikte çalışıp çocuklarımı da yanımda götürebileceğim bir plan yaptık. Bebekliklerinden beri benimle turneye çıkıyorlar. Bu süreçte annem ve arkadaşlarım hep yanımda ve bana yardımcı oluyor. Sevdiğim işi yapmaya devam edebildiğim ve ailem yanımda olduğu için çok mutluyum. İkizlerim farklı alanlara ilgi gösteriyor ve yeni şeyler deniyorlar. Neyi seçeceklerine bakacağız ve seçimleri ne olursa olsun ben de onları destekleyeceğim. Bebekler ise hâlâ çok küçük. Babalarının ne yaptığını yeni keşfediyorlar.

MÜZİĞE ÂŞIK OLUNMASI İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR

.◊ Uzun ve başarılı kariyerinizde sektörün birçok değişiklikten geçtiğini gördünüz. Fiziki albüm satışlarından dijital dünyaya geçişi deneyimlediniz. Bu yenilik, sanatçılar için olumlu mu oldu olumsuz mu?

- Sanatçıların artık evlerinden şarkı söyledikleri videoları, internete yükleyebilmelerini büyüleyici buluyorum. Bu videolar birkaç gün içinde viral hale gelebiliyor ve dünya çapında izleniyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ama yeni nesil sanatçılar için harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber sosyal medyayla, hayranlarınızdan anında geri bildirim alıyorsunuz, bu hoşuma gidiyor. Yol gösterici oluyor. Olumsuz yanı ise hızlı tüketilmesi. Eskiden bir şarkı yayınlıyor ve aylarca tanıtımını yapabiliyordunuz. Şimdi ise single üzerine single’lar çıkıyor. Ben hâlâ eskisi gibi yapmayı tercih ediyorum. İnsanların müziği dinlemek ve o müziğe âşık olmak için zamana ihtiyacı var.

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BU PROJEYLE KENDİME

MEYDAN OKUDUM

◊ Uzun ve başarılı kariyerinizde sektörün birçok değişiklikten geçtiğini gördünüz. Fiziki albüm satışlarından dijital dünyaya geçişi deneyimlediniz. Bu yenilik, sanatçılar için olumlu mu oldu olumsuz mu?

- Sanatçıların artık evlerinden şarkı söyledikleri videoları, internete yükleyebilmelerini büyüleyici buluyorum. Bu videolar birkaç gün içinde viral hale gelebiliyor ve dünya çapında izleniyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ama yeni nesil sanatçılar için harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber sosyal medyayla, hayranlarınızdan anında geri bildirim alıyorsunuz, bu hoşuma gidiyor. Yol gösterici oluyor. Olumsuz yanı ise hızlı tüketilmesi. Eskiden bir şarkı yayınlıyor ve aylarca tanıtımını yapabiliyordunuz. Şimdi ise single üzerine single’lar çıkıyor. Ben hâlâ eskisi gibi yapmayı tercih ediyorum. İnsanların müziği dinlemek ve o müziğe âşık olmak için zamana ihtiyacı var.



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◊ Türkiye’de inanılmaz derecede popüler bir sanatçısınız. Dünyada da öyle... Popüler olmanızı sağlayan şeyin ne olduğunu düşünüyorsun?

- Bu güzel sözleriniz için teşekkürler. Bu soruyu gerçekten cevaplayamam. Tek bildiğim, sahneye çıktığım her yere kültürüm, Latin köklerim, kalbim ve ruhumu götürmem. Hep en iyisini yapmaya odaklıyım. İspanyolca konuşmayan ülkelerin bana ve müziğime kucak açmasını ne kadar takdir ettiğimi kelimelerle ifade edemem. Bunu asla hayal edemezdim, rüyamda bile göremezdim. O yüzden hiç hafife alınacak bir durum değil bu ve o yüzden büyük bir sorumluluk.

KONSERDE MÜZİKAL

YOLCULUĞA ÇIKTIK



◊ Türkiye’de inanılmaz derecede popüler bir sanatçısınız. Dünyada da öyle... Popüler olmanızı sağlayan şeyin ne olduğunu düşünüyorsun?

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- Bu güzel sözleriniz için teşekkürler. Bu soruyu gerçekten cevaplayamam. Tek bildiğim, sahneye çıktığım her yere kültürüm, Latin köklerim, kalbim ve ruhumu götürmem. Hep en iyisini yapmaya odaklıyım. İspanyolca konuşmayan ülkelerin bana ve müziğime kucak açmasını ne kadar takdir ettiğimi kelimelerle ifade edemem. Bunu asla hayal edemezdim, rüyamda bile göremezdim. O yüzden hiç hafife alınacak bir durum değil bu ve o yüzden büyük bir sorumluluk.