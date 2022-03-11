Ressam Ahsen Eroğlu!

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YETENEKLİ GÜZEL

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, son dönemde oyunculuk performansı kadar resim yeteneğiyle de adından söz ettiriyor. Yıllardır hem tuval üzerine yağlı boya hem de dijital olarak resimler yapan genç oyuncu, eserlerini Instagram’da açtığı ‘Ahsen Eroğlu Art’ sayfasında paylaşıyor.

HEDEFİ SERGİ AÇMAK

28 yaşındaki Ahsen Eroğlu, soyut resimlerden portrelere geniş bir yelpazede çalışmalar yapıyor. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan, ardından oyunculuk eğitimi alıp bu alanda adını duyuran Eroğlu, resim sanatında da kendini geliştirerek sergiler açmayı hedefliyor.