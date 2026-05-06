Remos’tan Türkiye mesajı: Bizi ayıran hiçbir şey yok

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 08:29

Yunan sanatçı Antonis Remos, 2 Mayıs’ta İstanbul Volkswagen Arena’da sahne aldı.

Remos’un Türkiye’de konser vermesi ve “Biz birlikteyiz, sonsuza kadar da birlikte olacağız” sözleri, Yunanistan’daki bazı çevreleri rahatsız etti.

Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Estia gazetesi, sanatçıyı manşetinden verdiği haberinde hedef aldı: “İstanbul’un fethedildiği mayıs ayında Türkiye’de konser vermeye utanmıyor musun?” Gazete mayıs ayını, ‘Pontus’ iddiaları ile ilişkilendiren tartışmaları da gündeme taşıdı.

YUNANCA ŞARKILAR SÖYLÜYORUM

Remos, eleştirilere polemiğe girmeden yanıt verdi. “Türkiye’de her şey çok güzeldi. Bizi ayıran hiçbir şey yok. Neden olsun ki? Bizi ayıran şeyleri değil, bizi birleştirenleri konuşmamız gerekmez mi?” diyen sanatçı, iki halk arasındaki ortak değerlere dikkat çekti.

Türkiye’de Yunanca şarkılar söylemenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti: “Yunanca şarkı söylemek önemli ve onurlu bir şey. Bunu sürdürmeliyiz. Müzik insanları birleştirir, ayrıştırmaz.”

 

