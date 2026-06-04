Reha Muhtar'ın sözleri yeniden gündemde: Vasiyetimdir Deniz Uğur cenazeme gelmesin

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28 Mayıs’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar’ın vefatına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Reha Muhtar, 28 Mayıs’ta hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran’da saat 02.15’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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GAZETECİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR



Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda tamamladı. 1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981’de Milliyet Gazetesi’nin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. Ardından TRT’ye geçen Muhtar, Atina ve Yunanistan’da muhabir olarak çalıştı. 1991’de “Ateş Hattı” programını hazırlamaya başladı. Kariyeri boyunca Kanal D, TRT, Star TV, Show TV, ATV, FOX, CNN TÜRK ve Kanaltürk’te çalıştı, Akşam, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan’la evlendi, 5 yıl sonra boşandı. 2001 yılında şarkıcı Nilüfer’le aşk yaşamaya başladı. Nilüfer’in evlatlık kızı Ayşe Nazlı’ya manevi babalık yapan Muhtar’ın sanatçıyla ilişkisi 2 yıl sürdü. 2008-2010 yıllarında oyuncu Deniz Uğur’la ilişki yaşayan gazetecinin 2009’da Mina ve Poyraz adlarında ikiz çocukları dünyaya geldi.

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HAYATTA EN ÖNEMLİ ŞEY SAĞLIK

Reha Muhtar 2024 yılında Sarıyer’de bulunan evinde merdivenlerden düşmüş, ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı. Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gazeteci, hastaneden ayrılırken muhabirlere şu açıklamayı yapmıştı:

“Sağlık hayatta en önemli şey. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Çocuklarım da dahil her şeyimi aldılar.”

O CÜMLELERİ HİÇ UNUTULMADI

Reha Muhtar, ikonik tarzı ve replikleriyle hafızalara kazındı. İşte televizyon tarihine geçen o cümlelerden bazıları:



* İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa.



* (Ağır yaralanan kazazedeye) Acı var mı acı?



* (Kürtaj yaptıran Harika Avcı’ya) Peki bebek şimdi nerede?



* (Gözü dönmüş bir katile) Efendim öldürmek için mi vurdunuz?



* (Azarladığı konuğa) Sus konuşma. Hâlâ utanmadan izah ediyorsun. Cevap versene.



* (64 kez bıçaklanmış konuğuna) Zaten 64 yerinden bıçaklanmışsın, sus bir dakika sus!



* (Balayına Avrupa’ya gittiğini söyleyen yabancı bir adama) Balayına eşinizi de götürdünüz mü?

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CENAZEME GELMESİN





Reha Muhtar’ın vefatının ardından, Deniz Uğur’la ilgili paylaşımı yeniden gündeme geldi. Muhtar, çocuklarının velayeti nedeniyle mahkemelik olduğu Uğur için geçen yıl “Vasiyetimdir, ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.