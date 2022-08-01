Rauf Altıntak hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada "Değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Rauf Altıntak için bugün saat 10:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Usta isim Sarıyer Kireçburnu Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Rauf Altıntak kimdir?

1946 yılında İstanbul’da doğan Altınak, 1963’te İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’na imtihanla girdi ve stajyerliğini tamamlayarak kadrolu Sanatkâr-Aktör unvanını aldı.

Muhsin Ertuğrul, Vasfi Rıza başta olmak üzere üstat hocalarla asistan olarak çalışıp onlardan öğrendiklerini sahneye taşıdı.

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1985’te Avni Dilligil Tiyatro Özel Ödülü’nü, 2001 Gösteri Sanatları Merkezi Yılın Tiyatro Adamı Ödülü’nü kazanan Altınak “3. Selim (Kılıç Ve Ney)”, “Ali Baba Ve Kırk Haramiler”, “Boğaç Han (Dede Korkut)”, “Cyrano De Bergerac” gibi pek çok oyunda rol aldı.