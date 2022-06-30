Rapstar Ceza Boğaz'da!

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Müzikseverlerin buluşma noktası hâline gelen Kuruçeşme Açıkhava, “Böyle bir sahnede kendimi dünyanın en şanslı müzisyeni olarak hissediyorum. Böyle bir atmosfer inanılmaz! Tüm İstanbul burada” sözleriyle seyircisini selamlayan Ceza’nın “Sus Pus”, “Yerli Plaka”, “Rapstar”, “Fark Var” gibi en sevilen şarkılarıyla coştu.



CEZA SAHNESİNDE BABASINI ANDI



Ceza en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdiği konserinde 2019 yılında kaybettiği babası Danyal Özçalkan’ı en sevdiği şarkıyla andı. Ceza, “Sıradaki şarkıyı hepiniz biliyorsunuz zaten eskilerden biraz. Rahmetli babamın en sevdiği parçalardan biriydi. Benim konserlerime geldiği zaman beraber canlı söylemeyi ve dinlemeyi en sevdiği… Bana söylüyordu hep. Bütün uzakta olan sevdiklerimiz için hep beraber söyleyelim” sözleriyle “Panorama Harem” şarkısını babasının anısına seslendirdi.

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EN ÖN SIRA ÇOCUKLARIN!



Rap müzik tutkunlarının Kuruçeşme Açıkhava’yı doldurduğu konserde, Ceza’nın çocuk hayranlarının coşkusu görülmeye değerdi. Çocukların yoğun sevgisine kayıtsız kalmayan Ceza, aileleriyle birlikte kendisini dinlemeyi gelen küçük hayranlarını en ön sıraya çağırdı. Sahnenin önünü dolduran çocuklarla şarkılarını söyleyen ünlü rap sanatçısı minik hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

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Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceza Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına “Barış derken aramızda zaten bir savaş yok. Eskiden böyle bir diss’leşiyorduk, geçti gitti. Barış, savaşan insanlar birbirine saldıran insanlar için barış denir. Bizde sadece dargınlık var zaman ne gösterir bilmiyorum ki ama kötü bir durum yok. Sevenlerimize zaten daha fazla saygı duymaya başladık. Sevenlerimize de güzel müzik üretmeye onları birleştirmeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi dostane şeyler artık olgunlaştık. Yaşımız 40 – 50’ye dayandı. Düşmanlığın küskünlüğün haricinde bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamakta gerekiyor, hatırlatmakta gerekiyor. Zaman zaman biz de yapıyoruz böyle şeyleri” sözleriyle cevap verdi.

Ceza sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 20 sene önce Sagopa Kajmer ile beraber çıkarttıkları “Med Cezir” albümün yıl dönümünü kutlamıştı. Sagopa Kajmer’in bu paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında yer vermesi ikilinin hayranlarını umutlandırmıştı.