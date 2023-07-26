Rap’çiler tiyatro sahnesinde

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Elvin ve Erdal Beşikçioğlu çiftinin birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyunda Şanışer, Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan’ın da aralarında olduğu ünlü rap ve alternatif pop müzik sanatçıları ile18 kişilik koro yer alacak.

Dansın ve rap müziğinin, edebiyatla buluştuğu eserde baş karakter Alex’i, Şanışer’in (Sarp Palaur) canlandıracak. Ünlü müzisyenler, oyunculuk ve dans performanslarının yanında “Otomatik Portakal” için besteledikleri yeni şarkıları söyleyecek. Oyuncu kadrosunda Ünsal Coşar, Fatih Sönmez ve Selin Zafertepe’nin de yer aldığı müzikal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.