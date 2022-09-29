Rap’çi Gazapizm: Deplasmanda kazandık sıra evimizde

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8 Ekim’de yeniden Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkacak olan Gazapizm ve Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra, önceki gün provada bir araya geldi. Gazapizm, İzmir’de de konser vereceklerini açıkladı:



“İlk konser o kadar güzeldi ki, iki konser daha ekledik. 8 Ekim’de İstanbul’da, 22 Ekim’de de İzmir’deyiz. Ben İzmir’de büyüdüm. İstanbul deplasman gibiydi ve kazandık. Şimdi de evimize gideceğiz.”

Orhan Şallıel ile poz veren Gazapizm, “Bu projeyi yurtdışına taşımak gibi düşüncelerim var” diye konuştu.