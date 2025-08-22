Rapçi Çakal'a silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldı!

Güncelleme Tarihi:
Rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33'üncü Ayçiçeği Festivali’nin ilk gecesinde sahne aldı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Gösteri sonrası sahneden vinçle indirildiği sırada havalı tüfekle açılan ateşle bacağından yaralandı.
İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ
Saçma, ünlü ismin sağ dizine isabet etti. Yaralanan Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Çakal, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. 24 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan F.D'nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi.
İfadesinde, Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenilen F.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.