Rapçi Çakal'a silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldı!

Tekirdağ Hayrabolu’da '33. Ayçiçeği Festivali' kapsamında sahne alan 'Çakal' adıyla tanınan Emirhan Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33'üncü Ayçiçeği Festivali’nin ilk gecesinde sahne aldı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Gösteri sonrası sahneden vinçle indirildiği sırada havalı tüfekle açılan ateşle bacağından yaralandı.

Rapçi Çakala silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Saçma, ünlü ismin sağ dizine isabet etti. Yaralanan Çakal, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Çakal, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. 24 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan F.D'nin evinde yapılan aramada olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi.

Rapçi Çakala silahlı saldırı... Hastaneye kaldırıldı

İfadesinde, Çakal'a ateş etmediğini, rastgele havaya ateş açtığını söylediği öğrenilen F.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

 

