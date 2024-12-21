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Rafet El Roman'dan Yusuf Güney açıklaması: Umarım doğru yolu bulur

Güncelleme Tarihi:

#Rafet El Roman#Yusuf Güney#Şarkıcı
Rafet El Romandan Yusuf Güney açıklaması: Umarım doğru yolu bulur
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:40

RAFET El Roman, son dönemde uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündemde olan Yusuf Güney hakkında konuştu.

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 Sanatçı, 2008 yılında yaptıkları düetle ünlenen Güney’le nasıl tanıştıklarını anlattı:

“Bin takla attı bana ulaşmak için. Kulisime geldi, ‘Abi bir şarkı yazdım, dinler misin?’ dedi. Şarkıyı söyledi, şaşırdım kaldım. ‘Ne iş yapıyorsun?’ deyince ‘Dönerciyim’ dedi. ‘Şarkıyı beraber okuyalım, sen de adım at müzik piyasasına’ dedim. 5 yıl kontratlı devam ettik. 1.5 milyon dolar kazandık sayesinde.”

Güney’in şöhreti kaldıramadığını öne süren Roman, “Tanınmaya başlayınca öfke kontrolü sorunu yaşadı” dedi.

Sanatçı, meslektaşına müziğe dönmesi çağrısında bulundu:

“Ben teknolojiye ve fiziğe inanıyorum, öyle uzaylılara filan inanmam. Yusuf’a tavsiyem; madem uzaylılarla haşir neşir oluyor, oradan yeni bir şarkı bulsun getirsin de müziğe dönsün. Umarım doğru yolu bulur.” 

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#Rafet El Roman#Yusuf Güney#Şarkıcı

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