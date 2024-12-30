Rafet El Roman: Yusuf’tan mehdi olmaz, müziğe devam etsin!

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Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, hakkında çıkan estetik haberlerine tepki gösterdi:

“Beni çok farklı bir şekilde yansıttılar. Abartılı paylaşımlar yapıldı ama ben hep böyleydim. Ben botoks yaptırmam, yaptıranlara da karşı değilim.”

Rafet El Roman, kariyerine destek verdiği Yusuf Güney’in son dönemde uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündemde olması hakkında da şöyle dedi:

“Onu şöhret yolunda destekledim ama şimdi hata üstüne hata yapıyor. Şöhretini iyi kullanamadı. Umarım bir an önce geri dönüp müziğe devam eder. Yusuf normal bir insan, biraz fazla inançlı ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Ama o mehdi olamaz, müziğiyle dikkat çekmeli.”

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Barışmayız



Rafet El Roman’ı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Tuğba Altıntop da vardı. Şarkıcı, “Eski eşimle barışma durumu söz konusu değil. Arkadaş olarak kalmak istiyorum” dedi.

GÜLŞEN VE HANDE’NİN KIYAFETLERİ ABARTILI



Şarkıcıya kadın meslektaşlarının sahne kıyafetleriyle ilgili tartışmalar da soruldu. Roman şöyle yanıt verdi: “Gülşen ve Hadise’nin transparan kıyafetleri bana fazla geliyor. Denk gelince ‘Ne yapmaya çalışıyor bunlar’ şeklinde söyleniyorum ama onları çok severim, sahne insanları ne giydiklerini bilirler.”