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Rafet El Roman: Kendimi yaşlı hissetmiyorum

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#Rafet El Roman#Girne#Kelebek
Rafet El Roman: Kendimi yaşlı hissetmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 08:45

Rafet El Roman, Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. El Roman, sahne öncesi soruları yanıtladı.

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“Müzik kariyerinizin başından bugüne her sahneniz çok enerjik geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna şarkıcı “Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Benjamin Button gibi keşke gençliğimizi geriye alsak. Şaka tabii ki. Kendini yaşlı hisseden biri değilim” diyerek cevapladı.

Rafet El Roman: Kendimi yaşlı hissetmiyorum

Kendisinde 25 yaş küçük Yasemin adlı sevgilisiyle mutlu bir beraberliği olduğunu dile getiren şarkıcı, “Gerçek âşıklar aynı yaştadır. Yaş farkı birbirini seven insanlar için geçerli değil. Biz Yasemin Hanım ile bunun muhabbetini hiç yapmıyoruz” dedi.

 

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#Rafet El Roman#Girne#Kelebek

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