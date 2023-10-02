Rafet El Roman: Kendimi yaşlı hissetmiyorum

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“Müzik kariyerinizin başından bugüne her sahneniz çok enerjik geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna şarkıcı “Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Benjamin Button gibi keşke gençliğimizi geriye alsak. Şaka tabii ki. Kendini yaşlı hisseden biri değilim” diyerek cevapladı.

Kendisinde 25 yaş küçük Yasemin adlı sevgilisiyle mutlu bir beraberliği olduğunu dile getiren şarkıcı, “Gerçek âşıklar aynı yaştadır. Yaş farkı birbirini seven insanlar için geçerli değil. Biz Yasemin Hanım ile bunun muhabbetini hiç yapmıyoruz” dedi.