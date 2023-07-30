Rafet El Roman isyan etti: Yaş farkından dolayı beni yargılamayın!

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Roman, çapkın etiketinin üzerine yapıştığını belirtip bu durumdan rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi:

“Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Yaş farkı olunca insanlar her türlü düşünceye kapılabiliyor. Aşk ciddi ise yargılamamak lazım. Bana da ‘Çapkın da çapkın’ diyorlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı ve romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok.”

Rafet El Roman, evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Tabii ki Yasemin ile olabilir. Çünkü onu seviyorum.”