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Rafet El Roman isyan etti: Yaş farkından dolayı beni yargılamayın!

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#Rafet El Roman#Yasemin Gergeç#Nişantaşı
Rafet El Roman isyan etti: Yaş farkından dolayı beni yargılamayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 08:19

Rafet El Roman önceki gün kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile Nişantaşı’ndaydı. Şarkıcı, yaş farkından dolayı insanların kendisini yargılamasını istemediğini söyledi.

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Roman, çapkın etiketinin üzerine yapıştığını belirtip bu durumdan rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi:

“Birbirlerine duygusal olarak bağlı insanların aşkla ve yaşla sınırlandırılmaması gerekir. Yaş farkı olunca insanlar her türlü düşünceye kapılabiliyor. Aşk ciddi ise yargılamamak lazım. Bana da ‘Çapkın da çapkın’ diyorlar. Bırakın da Rafet El Roman gibi başarılı ve romantik şarkılar söyleyen bir adamın biraz çapkınlığı olsun. Bunda ne var? Anlamıyorum. Kötü alışkanlığım yok.”

Rafet El Roman isyan etti: Yaş farkından dolayı beni yargılamayın

Rafet El Roman, evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Tabii ki Yasemin ile olabilir. Çünkü onu seviyorum.”

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#Rafet El Roman#Yasemin Gergeç#Nişantaşı

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