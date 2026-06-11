Rafet El Roman: İşte doğduğum ev

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HİKÂYEMİN BAŞLADIĞI YER

Pop müziğin ünlü ismi Rafet El Roman, doğduğu evi yeniden ayağa kaldırma kararı aldı. Sanatçı, Edirne’nin Havsa ilçesinde bulunan evin son halini sosyal medyada “Hikâyemin başladığı yerdeyiz” diyerek paylaştı.



“İşte ben 1968 yılında bu evde doğdum. Burada bir oda daha vardı. Tabii yıllar geçti, her şey büyük ölçüde yıkılmış” diyen şarkıcı, çocukluk anılarının geçtiği yapıyı yeniden eski haline döndürme kararı aldığını söyledi.

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SEVENLERİME KAPIM AÇIK

“Burası anne-babamdan bana yadigâr bir arsa. 3-4 dönüm. Bu evi tekrar orijinal haline getirmeyi istiyorum” diyen Rafet El Roman, yolu Edirne’ye düşen sevenlerini de evine davet etti:

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“Beni seven sizler de buralardan geçerken mutlaka uğrayın. Çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Ben olsam da, olmasam da. Size bunu anlatmak istedim.”