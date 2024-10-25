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Rafet El Roman: Genç kızlar artık bana bakmıyor

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#Rafet El Roman#RAFET EL ROMAN#Nişantaşı
Rafet El Roman: Genç kızlar artık bana bakmıyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 17:26

Rafet El Roman önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sanatçı, “Hayatta sizi neler heyecanlandırır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Tehlikeli sporları ve adrenalini sevmem. Benim en büyük heyecanım karşı cinse olan hayranlığım ve düşkünlüğümdür. Genç kızlar artık bana bakmıyor. Yaşlanıyorum herhalde. Düzenli bir ilişkim artık yok. Kadından kadına koşmak büyük yorgunluk ama iyi hayat arkadaşınız varsa çok güzel vakit geçirip hayatın tadını çıkartırsınız.”

İki kızı ve bir oğlu olan Roman, eski eşlerine maddi olarak baktığını söyledi:

Rafet El Roman: Genç kızlar artık bana bakmıyor

“Benim nafaka gibi bir problemim yok. Zaten çocuklarımın annelerine ben bakıyorum. Severek ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bunu onlar da inkar etmez.”

Sanatçı ayrıca “Bilmediğim bir çocuğum var mı, bilmiyorum. Ama öyle bir şey karşıma çıkarsa kesin o çocuğa da sahip çıkarım” açıklamasını yaptı.

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#Rafet El Roman#RAFET EL ROMAN#Nişantaşı

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