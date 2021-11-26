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Rachel Araz kimdir, nereli, kaç yaşında? Rachel Araz'dan estetik iddialarına yanıt!

#Rachel Araz Kimdir#Rachel Araz Estetik#Rachel Araz
Rachel Araz kimdir, nereli, kaç yaşında Rachel Arazdan estetik iddialarına yanıt

Son günlerde adı magazin gündeminde sıklıkla geçen influencer Rachel Araz, hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi. Youtube videolarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Rachel Araz, kısa sürede güzelliğiyle hayran bırakan isimlerden biri oldu. Estetiği olmadığını iddia eden Araz'ın bu açıklamalarından sonra eski fotoğrafları yayınlanmış ve iki resim arasındaki fark hayranlarını şaşırtmıştı. Rachel Araz, muhabirlere ilk kez o fotoğrafla ilgili yanıt verdi. Peki, Rachel Araz kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Rachel Araz hakkında merak edilenler...

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Sosyal medyanın tanınan ismi Rachel Araz, hakkında çıkan estetik haberleriyle ilgili'teve2 Magazin Masası'na konuştu. Daha önce estetiği olmadığını söyleyen Rachel Araz'ın okul fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraftaki bu kusursuz değişm estetik haberlerini doğrular nitelikteyken, güzel fenomenden konuyla ilgili bir açıklama daha geldi.

"ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIM"

Rachel Araz muhabirlerin estetik sorularına, " Estetik yaptırmadım. O benim estetiksiz değil, çocukluk fotoğrafım. 11 ya da 12 yaşındayım o fotoğrafta..."diyerek söylentileri yalanladı ve estetiğe karşı olmadığının da altını çizdi.

RACHEL ARAZ KİMDİR?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır. Şu an ise Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta, Youtube videoları çekmekte ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Rachel Araz'ın annesi ise bir avukatavukattı. Araz, 17 yaşında annesini kaybetmiştir. Rachel Araz 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi evlenmiştir. Çiftin Galia ve Lionel adında iki çocukları var.

 

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