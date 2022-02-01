Rachel Araz kimdir, kiminle evli?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Fransada tecavüz skandalı... Soruşturma başlatıldıFransa'da tecavüz skandalı... Soruşturma başlatıldı#Fransa
İzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemediİzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemedi#Transfer
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyorKurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor#Beren Kayalı
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acabaToplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?#Fanatik
Altın fiyatları yeniden yükselişteAltın fiyatları yeniden yükselişte#Altın
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
Merkez Bankasından TLye dönüşen mevduatlar için yeni kararMerkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar#Merkez Bankası
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
Ünlü oyuncu güzel haberi duyurduÜnlü oyuncu güzel haberi duyurdu!#Can Bonomo
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Rachel Araz kimdir, kiminle evli?

#Rachel Araz#Rachel Araz Kimdir#Rachel Araz Nereli
Rachel Araz kimdir, kiminle evli

Rachel Araz, kariyeri ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda estetik iddiaları ile karşılaşan Rachel Araz'ın okul fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraftaki bu kusursuz değişim estetik haberlerini doğrular nitelikteyken, güzel fenomenden konuyla ilgili bir açıklama daha gelmişti. Peki, Rachel Araz kimdir, kiminle evli?

Haberin Devamı

Son günlerde adı magazin gündeminde sıklıkla geçen influencer Rachel Araz, hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi. Youtube videolarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Rachel Araz, kısa sürede güzelliğiyle hayran bırakan isimlerden biri oldu. Estetiği olmadığını iddia eden Araz'ın bu açıklamalarından sonra eski fotoğrafları yayınlanmış ve iki resim arasındaki fark hayranlarını şaşırtmıştı. Peki, Rachel Araz kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilenler...

 

RACHEL ARAZ KİMDİR?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır. Şu an ise Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta, Youtube videoları çekmekte ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberin Devamı

Rachel Araz'ın annesi ise bir avukatavukattı. Araz, 17 yaşında annesini kaybetmiştir. Rachel Araz 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi evlenmiştir. Çiftin Galia ve Lionel adında iki çocukları var.

"ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIM"

Rachel Araz muhabirlerin estetik sorularına, " Estetik yaptırmadım. O benim estetiksiz değil, çocukluk fotoğrafım. 11 ya da 12 yaşındayım o fotoğrafta..."diyerek söylentileri yalanladı ve estetiğe karşı olmadığının da altını çizdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rachel Araz#Rachel Araz Kimdir#Rachel Araz Nereli

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19