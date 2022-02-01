Rachel Araz kimdir, kiminle evli?

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Son günlerde adı magazin gündeminde sıklıkla geçen influencer Rachel Araz, hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi. Youtube videolarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Rachel Araz, kısa sürede güzelliğiyle hayran bırakan isimlerden biri oldu. Estetiği olmadığını iddia eden Araz'ın bu açıklamalarından sonra eski fotoğrafları yayınlanmış ve iki resim arasındaki fark hayranlarını şaşırtmıştı. Peki, Rachel Araz kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilenler...

RACHEL ARAZ KİMDİR?

Rachel Araz, 24 Mart 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Notre Dam de Sion Fransız Lisesinde okuyan Rachel Araz, Üniversiteyi Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Bir süre Beymen'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümünde çalışan Araz, dünyaca ünlü markaların Türkiye Marka temsilciliği, Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında çalışmıştır. Şu an ise Sosyal Medya Danışmanlığı, İçerik Editörlüğü yapmakta, Youtube videoları çekmekte ve çeşitli markalar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

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Rachel Araz'ın annesi ise bir avukatavukattı. Araz, 17 yaşında annesini kaybetmiştir. Rachel Araz 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin patronu Sami Kiresepi evlenmiştir. Çiftin Galia ve Lionel adında iki çocukları var.

"ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIM"

Rachel Araz muhabirlerin estetik sorularına, " Estetik yaptırmadım. O benim estetiksiz değil, çocukluk fotoğrafım. 11 ya da 12 yaşındayım o fotoğrafta..."diyerek söylentileri yalanladı ve estetiğe karşı olmadığının da altını çizdi.