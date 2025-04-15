Rabia Soytürk'ün çok konuşulan fotoğraflarına sevgilisi ne dedi?

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Önceki gün katıldığı etkinlikte soruları yanıtlayan 26 yaşındaki oyuncu, o kareleri Bali tatilinde çektirdiğini dile getirerek “Annem çekti” dedi.

Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan’ın bu paylaşımına ne tepki verdiği sorulunca “Sadece aradı, ‘O ne?’ dedi. Kıskanmadı” diye konuştu.

Soytürk, “Sevgiliniz sizi kısıtlar mı?” sorusuna da “Hayır. Arada kontrol eder ama baskın bir kontrolcülük söz konusu değil” yanıtını verdi.

Sevgilisinin iş için şehir dışında olduğunu söyleyen oyuncu, “Ben ona güveniyorum ama siz bir şeyler duyarsanız bana söyleyin” diye espri yaptı.

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'Oğulcan’a tarhana çorbası yaptım'

Musiki Eğitim Vakfı’nın Zekai Dede anma konserini izleyen İlayda Alişan, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İlayda Alişan’a geçtiğimiz gün sevgilisi Oğulcan Engin’le Etiler’de görüntülendiğinde objektiflerden neden kaçtığı soruldu. Oyuncu, “Kaçmadım. Bekleseydik arkada trafik olacaktı. Biz de çok hastaydık. Eve gider gitmez Oğulcan’a tarhana çorbası yaptım. Mutfakta bir şeyler deniyorum” dedi.

Evlilik sorusuna “Her şey zamanında güzel. Şu an öyle bir şey yok. Nasip böyle şeyler” yanıtını veren Alişan, “Oğulcan Bey’in annesi Seda Sayan’la aranız nasıl?” sorusunu da “Bunlar çok özel konular, ne olur sıkıştırmayın beni” diyerek geçiştirdi. (Deniz BOY)

Artık o konuyla gelmeyin

Hafta sonu Kıbrıs’ta konser veren Özcan Deniz, İstanbul’a önceki gün döndü.

İstanbul Havalimanı’nda eşi Samar Dadgar’la görüntülenen Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla ilgili sorulara “Artık o konuyla gelmeyin. Konuşacak bir şey yok. Ne diyeyim ki, her şey hukuka intikal etti” yanıtını verdi.

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Deniz, İbrahim Tatlıses’in kendisine yönelik destek açıklaması için de “Çok takip edemedim ama duydum. Teşekkür ederim. O da benzer şeyler yaşadı, herhalde öyle bir eşleşme yaptı” dedi. (Deniz BOY)

Alışveriş turu

Beşiktaş’ta forma giyen Gabriel Paulista, geçtiğimiz gün eşi Fernanda Mascarenhas Paulista ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

Çift, akşam saatlerinde geldikleri AVM’de dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaştı. Alışveriş turu sırasında özellikle Beşiktaşlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Gabriel Paulista, mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.

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Cihangir’i özlemişim

Orhan Pamuk önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Nobel ödüllü yazar, sorular üzerine “Ayağımın tozuyla Amerika’dan şimdi geldim. Cihangir’i özlemişim, biraz dolaşmaya çıktım. Her şey yolunda, yazmaya devam” dedi. (Sayit DURMAZ)