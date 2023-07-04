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Rabia Soytürk: Kötü yorumlara içimden cevap veriyorum

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#Veda Mektubu#Rabia Soytürk#Kanal D
Rabia Soytürk: Kötü yorumlara içimden cevap veriyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:45

Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Veda Mektubu” dizisinin yıldızı Rabia Soytürk, InStyle Türkiye için objektif karşısına geçti.

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Dizide Aslı karakterine hayat veren oyuncu, “Aslı mücadele etmeyi, tıpkı Rabia gibi çabalamayı seviyor. Genç, çok dinamik, çok renkli. Hayatı renklerle doldurmayı seviyor, rengini kaybettiren şeylerden uzaklaşıyor. Tıpkı bir kuş gibi rengârenk kanatları, çeşitli özellikleri var. Tüyleri koparıldığı zaman ise vahşi bir kuşa dönebiliyor” diye konuşu.

ANNEM DAHA ÇOK ÜZÜLÜYOR

Sosyal medyada her geçen gün artan bir kitlesi olan Rabia Soytürk gelen kötü yorumların annesini üzdüğünü dile getirdi:

“Kötü yorumlara bakıyorum, içimden cevap veriyorum. Evet, onlar saygısızlık yapıyorken benim yapmamam gerekiyor. Onlar düşüncelerini apaçık yüzüme vurabiliyorken ben onlara cevap verebileceğim bir iş yapmıyorum. Hem bu durumu hem de insanları oldukları gibi kabul ettim. O yüzden beni çok yıpratmıyor. Ben ve benim gibi tanınan insanların en çok üzüldüğü konu eminim ki aileleri. Ailemiz var, biz bir şeylere tahammül edebiliyoruz ama onlar kabullenemiyorlar. Annem daha çok üzülüyor ve bu da beni üzüyor, onun dışında sorun olmuyor.”

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Rabia Soytürk: Kötü yorumlara içimden cevap veriyorum

UYKUSUZLUĞA DAYANAMAM

Rabia Soytürk, “Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Uykumu aldığım zaman iyiyim. Benim için beslenmeden daha önemli bir şey varsa o da uyku. Açlığa, susuzluğa, sosyalleşmemeye günlerce dayanabilirim ama uykusuzluğa asla! Kendimi bildim bileli yastık, yorgan kenarıyla oynayarak uyurum. Hâlâ öyle.”

Rabia Soytürk özel hayatında kimse olmadığını söyledi ve ekledi: “Çok yoğun çalışıyorum. Şu anda işime konsantreyim ama doğru insanla karşılaşırsam neden olmasın?”

 

 

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#Veda Mektubu#Rabia Soytürk#Kanal D

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