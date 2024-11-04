Quincy Jones kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Michael Jackson'ı dünyaya duyurmuştu!

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Amerikalı müzisyen, yapımcı ve besteci Quincy Jones, dünya çapında başarılı projelere imza atarak müzik dünyasının en saygın isimlerinden biri haline gelmiştir. Sanat hayatında birçok ödül ve adaylıkla anılan Jones, Michael Jackson’ın albümlerine katkıları ve caz müziğindeki çalışmaları ile tanınır. Peki, Quincy Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

QUİNCY JONES KİMDİR?

Quincy Delight Jones Jr., 14 Mart 1933'te ABD’nin Chicago kentinde doğdu. Ailesinin müzikle ilgilenmesi sayesinde müzikle erken yaşlarda tanıştı ve caz dünyasına adım attı. Jones, Schillinger House'da müzik eğitimi aldı, ancak daha sonra profesyonel çalışmalara yönelerek kariyerine hız verdi.

QUİNCY JONES KARİYERİ

1950’lerde müzik kariyerine başlayan Jones, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi isimlerle çalıştı. Michael Jackson’ın Thriller ve Bad albümlerinin yapımcılığını üstlenerek müzik tarihinde iz bıraktı. 27 Grammy Ödülü kazanan sanatçı, 1990’lardan itibaren daha çok politik ve kültürel çalışmalara yöneldi.

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QUİNCY JONES NEDEN ÖLDÜ?

Quincy Jones, 91 yaşında 3 Kasım 2024'te California’daki evinde ailesiyle birlikteyken vefat etti. Ailesi, Jones’un ölüm nedeni hakkında detay paylaşmadı