Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Psikolojik şiddete maruz kalıyorum' demişti.. Mahkemeden Banu Alkan'a kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Banu Alkan#Nicole Rona#Beyaz Orkide
Psikolojik şiddete maruz kalıyorum demişti.. Mahkemeden Banu Alkana kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:41

BANU Alkan, “Beyaz Orkide” şarkısı nedeniyle mahkemelik olduğu müzisyen Nicole Rona’dan korunmak için talepte bulundu.

Haberin Devamı

Mahkeme, taraflar arasında ısrarlı takibin olmaması ve aile bağının bulunmaması nedeniyle talebi reddetti.

Alkan’ın seslendirdiği ‘Beyaz Orkide’ adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Rona, sanatçının kendi sesini kullanarak playback yaptığını iddia etmişti. Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümünde sesin Alkan’a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, Alkan hakkında ‘5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İkili arasındaki ceza ve tazminat davaları devam ederken Banu Alkan bu defa psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Alkan’ın avukatı, “Müvekkilim Nicole Rona nedeniyle manevi olarak çöküntüye uğramıştır. Mahkemenizden korunma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Ancak mahkeme, talebi kabul etmedi. 

Gözden Kaçmasın

Şarkıcı Nicole Ronadan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davasıŞarkıcı Nicole Rona'dan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Banu Alkan#Nicole Rona#Beyaz Orkide

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı