'Psikolojik şiddete maruz kalıyorum' demişti.. Mahkemeden Banu Alkan'a kötü haber

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Mahkeme, taraflar arasında ısrarlı takibin olmaması ve aile bağının bulunmaması nedeniyle talebi reddetti.

Alkan’ın seslendirdiği ‘Beyaz Orkide’ adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nicole Rona savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Rona, sanatçının kendi sesini kullanarak playback yaptığını iddia etmişti. Bilirkişiden gelen rapora göre şarkının nakarat bölümünde sesin Alkan’a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Savcılık, Alkan hakkında ‘5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



İkili arasındaki ceza ve tazminat davaları devam ederken Banu Alkan bu defa psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Alkan’ın avukatı, “Müvekkilim Nicole Rona nedeniyle manevi olarak çöküntüye uğramıştır. Mahkemenizden korunma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Ancak mahkeme, talebi kabul etmedi.