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Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Prof. Dr. Bozkurt Kuruç vefat etti

#Bozkurt Kuruç#Bozkurt Kuruç Vefat Etti#Bozkurt Kuruç Kimdir
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm Prof. Dr. Bozkurt Kuruç vefat etti

Türk tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Oyuncu, yönetmen ve öğretim üyesi Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Uzun yıllar Türk tiyatrosunun gelişimine hizmet eden Kuruç'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç’un vefatı dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.

“Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

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Acı haberi alan oyuncu Zafer Algöz, 'Bozkurt Kuruç hocam da gitti. Başımız sağ olsun dostlar. Allah rahmet eylesin' mesajını paylaştı.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm Prof. Dr. Bozkurt Kuruç vefat etti

BOZKURT KURUÇ KİMDİR?

Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.

Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.

1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.

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1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu.

Kuruç, sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi.

Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de "Kanlı Düğün" oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi.

Kuruç, tiyatro dışında "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı.

Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.

 

 

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